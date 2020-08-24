 Боррель: Країни ЄС досягли згоди щодо санкцій проти Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

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Боррель: Країни ЄС досягли згоди щодо санкцій проти Білорусі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відмовився наводити точну кількість білоруських посадовців у списку, який готує ЄС. За його словами, список ще формується.

Жозеп Боррель заявив про політичну згоду щодо санкцій проти БІлорусі

Жозеп Боррель (фото з архіву)

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який відповідає за підготовку санкційного списку проти окремих чиновників Білорусі заявив, що глави МЗС країн ЄС досягли політичної згоди щодо санкцій проти найвищого політичного керівництва Білорусі.

"Міністри (закордоних справ країн ЄС - Ред.) досягнули політичної домовленості щодо запровадження персональних санкцій проти певних осіб в Білорусі, які були причетні до фальсифікацій виборів і подальших насильницьких дій. Ці санкції будуть спрямовані проти найвищого політичного керівництва", - повідомив Боррель у п'ятницю, 28 серпня.

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Про це він заявив на спільній з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася у Берліні 27-28 серпня. Боррель знову наголосив, що ЄС виступає за незалежність і суверенітет Білорусі та рішуче засуджує прояви насильства в країні. Він також повідомив, що ЄС запровадить ці санкції настільки швидко, наскільки це можливо.

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Утім, Боррель відмовився наводити точну кількість білоруських посадовців у списку, який готує ЄС. Однак він уточнив: "Держави-члени ЄС досі надають імена. Початковий список був коротким. Протягом останніх днів він зростав. У ньому було 12, потім зросло до майже 20 (прізвищ. - Ред.). Я думаю, наступними днями він ще буде збільшуватися".

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"Ми хочемо мати прогресивний підхід, щоб люди, вже глибоко залучені як до фальсифікації виборів, так і до неприйнятних репресій проти маніфестацій, побачили: якщо мій колега потрапив під санкції, то це таке собі попередження (і для мене. - Ред.). Це те, чого ми хочемо досягнути за допомогою санкцій", - зазначив Боррель. "І все залежатиме від розвитку подій, а також від ставлення режиму. Перший список, який уже зріс, продовжить збільшуватися, виходячи з розвитку подій", - уточнив керівник дипломатії ЄС.

Білорусь не повинна стати другою Україною

Під час відповідей на запитання журналістів Боррель знову наголосив на тому, що в ЄС не хочуть перетворення Білорусі на "другу Україну". 

"Білорусь не є і повинна бути геополітичним питанням. Білорусь не повинна стати другою Україною. Білоруський народ не веде дискусій щодо того, до кого вони хочуть бути ближчими: до Росії чи до ЄС", - зауважив Боррель, додавши, що основне питання у Білорусі - це питання демократії, свободи та прав людини всередині країни.

"Я багато разів чув від Росії мантру, що це внутрішні справи Білорусі, і вони проти зовнішнього втручання. Я так розумію, це стосується і їх самих", - наголосив верховний представник.

Глава дипломатії ЄС раніше згадував події в Білорусі в контексті України в інтерв'ю іспанській газеті El Pais 23 серпня. Тоді він заявив, що у" Європи немає намірів перетворити Білорусь на другу Україну".

За його словами, в Україні "розбіжності між Європою і Росією вирішувалися стріляниною, насильством і дезінтеграцією української території, яка триває донині". Боррель, проте, зазначив, що наразі проблема народу Білорусі полягає не "у виборі між Росією і Європою", а в тому, щоб домогтися свободи.

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