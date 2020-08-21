Лукашенко погрожує Польщі і Литві санкціями у відповідь

Олександр Лукашенко заявив про підготовку санкцій у відповідь щодо Литви і Польщі. Тим часом глави МЗС країн Балтії вимагають запровадити жорсткіші санкції проти білоруських посадовців.
Олександр Лукашенко заявив у п'ятницю, 28 серпня, що Білорусь готує санкції у відповідь щодо Литви і Польщі.
"Ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони (Польща і Литва. - Ред.) ще в Китай і Росію через нас баражували, зараз вони будуть літати або через Балтію, або Чорне море торгувати з Росією. А щодо санкційної продукції (на яку Росія ввела ембарго. - Ред.) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - сказав Лукашенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Захід" з посиланням на державне інформагентство "БелТА".
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Крім того, Лукашенко пригрозив, що Білорусь відмовиться від використання портів Литви для експорту своєї продукції. Йдеться в основному про експорт білоруського хлоркалія і нафтопродуктів.
"Я доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торговельних потоків з портів Литви на інші. Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30 відсотків литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву", - стверджує Лукашенко.
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Тим часом міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Берліні намагаються досягти компромісу щодо санкцій стосовно білоруських посадовців, "зелене світло" для підготовки яких вони дали два тижні тому.
За даними ЗМІ, у санкційний список, який підготувала зовнішньополітична служба ЄС, включено близько 20 білоруських політиків, але Лукашенка серед них немає. Санкції передбачають заборону на в'їзд у країни ЄС і замороження активів. Утім, глави МЗС країн Балтії вважають ці санкції недостатніми та "надто символічними", наполягаючи на введенні жорсткіших обмежень.