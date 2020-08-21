Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі

Міністри закордонних справ Естонії та Латвії Урмас Рейнсалу та Едгар Рінкевич повідомили про запровадження цими балтійськими країнами національних санкцій проти офіційних осіб Білорусі. Про це йдеться в поширеній в п'ятницю, 21 серпня, спільній заяві обох керівників МЗС Естонії та Латвії.

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Політики "ухвалили рішення запровадити індивідуальні санкції стосовно офіційних осіб Білорусі, що відповідають за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та застосування надмірної сили проти мирних демонстрантів у містах Білорусі", - цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

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"Естонія та Латвія склали список чиновників Білорусі. Санкції передбачають візові заборони. Конкретні списки осіб міністри нададуть найближчим часом своїм урядам", - йдеться в документі. Санкції двох країн будуть запроваджені ще до оголошення нових санкцій Євросоюзу щодо Білорусі.

Також у заяві зазначено, що "Естонія та Латвія високо цінують основоположні принципи демократії, одним з яких є право на вираження своєї політичної волі шляхом проведення справедливих виборів". Естонія та Латвія продовжать активну роботу на підтримку посилення громадянського суспільства Білорусі, зазначили міністри. Вони також наголосили, що офіційні Таллінн і Рига наполягають на "мирному та правовому вирішенні" кризи в Білорусі, цитує інформагенція dpa. За їхніми словами, Білорусь є і залишатиметься важливою сусідньою державою для Естонії та Латвії, і ці дві країни і в майбутньому підтримуватимуть добросусідські відносини з білоруським народом.

Як повідомлялося, днями Литва повідомила про підготовку санкцій проти Лукашенка та деяких посадовців Білорусі, причетних до фальсифікацій на виборах президента країни.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія та Польща заявили про свою готовність до посередницької місії в Білорусі.