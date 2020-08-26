 Кулеба: Україна заморозила всі контакти з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

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Кулеба: Україна заморозила всі контакти з Білоруссю

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна призупинила усі контакти з владою Білорусі. За його словами, таким чином Київ висловив свою позицію щодо дій, вжитих владою Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заморозила всі контакти з білоруською стороною і таким чином висловила свою позицію щодо дій, вжитих владою Білорусі.

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"У нас зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно вам про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації", - сказав Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, контакти будуть відновлені, "тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України".

На брифінгу 28 серпня Кулеба зазначив, що для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю підстав немає, Київ не планує йти на такий крок, а білоруський посол продовжує працювати в Україні.  

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що країни Балтії та Україна нібито "наказують" провести в Білорусі нові президентські вибори. В Офісі президента України ці закиди назвали "відвертою неправдою, свідомим нагнітанням і свідомою провокативною поведінкою".

Крім того, Лукашенко повернув Росії 32 раніше затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер". Таким чином він проігнорував запит Офісу генерального прокурора України про їхню видачу Києву. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим".

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    Автор: Євген Жуков


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