Кулеба: Україна заморозила всі контакти з Білоруссю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заморозила всі контакти з білоруською стороною і таким чином висловила свою позицію щодо дій, вжитих владою Білорусі.

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"У нас зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно вам про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації", - сказав Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, контакти будуть відновлені, "тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України".

На брифінгу 28 серпня Кулеба зазначив, що для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю підстав немає, Київ не планує йти на такий крок, а білоруський посол продовжує працювати в Україні.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що країни Балтії та Україна нібито "наказують" провести в Білорусі нові президентські вибори. В Офісі президента України ці закиди назвали "відвертою неправдою, свідомим нагнітанням і свідомою провокативною поведінкою".

Крім того, Лукашенко повернув Росії 32 раніше затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер". Таким чином він проігнорував запит Офісу генерального прокурора України про їхню видачу Києву. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим".

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