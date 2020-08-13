Видача бійців "Вагнера" РФ: офісу Зеленського "прикро", МЗС "обурений"

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили про те, що "з прикрістю" сприймають рішення Білорусі видати затриманих у країні бійців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Росії. Про це йдеться у повідомленні на сторінці президентського офісу у Facebook, опублікованому ввечері п'ятниці, 14 серпня.

"Безумовно, Республіка Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення", - зазначається у дописі.

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Обурення МЗС України

Своєю чергою, міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій нагадало про "детально викладені" докази участі 28 затриманих у Білорусі бійців ПВК "Вагнер" у терористичній діяльності в Україні. Згідно з позицією відомства, вони були детально викладені у запитах про видачу, які Київ направив до Мінська.

"Натомість "вагнерівці", з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав", - заявили у МЗС України.

У відомстві також обурились заявами керівництва Білорусі щодо участі громадян України в дестабілізації ситуації в країні. "Цьому немає жодних доказів", - додали у МЗС.

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі затримали 33 громадян РФ та України, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб. Між тим 14 серпня Генеральна прокуратура РФ повідомила, що 32 російських громадян повернулися до Росії. За даними "Інтерфаксу", "вагнерівців" Москві передали без жодних попередніх умов "в рамках жесту доброї волі". Їм не загрожує кримінальне переслідування в Росії.

Лукашенко каже про зовнішню агресію

14 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти Білорусі розпочалася агресія за участі іноземних громадян, зокрема українців. На думку президента країни, організаторами цього є люди з-за кордону, а "в перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим".

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Лукашенко під час наради з членами Ради безпеки Білорусі.