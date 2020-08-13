 Українських правозахисників звільнили з СІЗО у Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

Українських правозахисників звільнили з СІЗО у Мінську

Про звільнення затриманих раніше у Мінську українців Костянтина Рєуцького та Євгена Вальєва повідомив благодійний фонд "Восток SOS".

В Білорусі масово звільняють затриманих під час акцій протесту

В Білорусі масово звільняють затриманих під час акцій протесту

Вранці п'ятниці, 14 серпня, з СІЗО у Мінську випустили українських затриманих раніше правозахисників і журналістів Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Про це повідомили на сторінці у Facebook благодійного фонду "Восток SOS".

"Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки!" - йдеться у повідомленні.

Звільнити обох правозахисників раніше вимагали у МЗС Україн та Офісі президента Володимира Зеленського.

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У Білорусі масово випускають затриманих

Раніше затриманих під час акцій протесту у Білорусі почали масово випускати на волю вранці п'ятниці, 14 серпня. За даними інтернет-порталу Tut.by, лише зі слідчого ізолятора у місті Жодіно випустили понад 100 людей.

Про звільнення десятків демонстрантів повідомляють також і у Мінську. При цьому волонтери розповідають, що до будівлі СІЗО на вулиці Окрестіна у Мінську кілька разів під'їжджали карети швидкої допомоги. Звільнені люди розповідають про тримання в переповнених камерах без їжі та води. За їх словами, затриманих били та знущались над ними.

Водночас у білоруському МВС переконують, що не застосовували насильства проти протестувальників у слідчих ізоляторах. Також на передодні міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере на себе відповідальність та вибачається перед "випадково постраждалими під час акцій протестів".

2,5 тисячі затриманих у Білорусі

За даними волонтерів, у різних містах країни станом на ніч на п'ятницю в слідчих ізоляторах перебували понад 2,5 тисячі затриманих учасників акцій протесту. При цьому щодо більшості затриманих родичам і близьким не надають жодної інформації, і вони змушені самотужки їх розшукувати.

Акції протесту тривають у Білорусі з 9 серпня. Учасники демонстрацій не згодні з попередніми результатами виборів президента країни, на яких, згідно з даними ЦВК, перемагає чинний президент Олександр Лукашенко. При цьому правоохоронці вкрай жорстко діяли проти демонстрантів та масово затримували їх.

У ЄС зараз обговорюють можливість застосування санкцій проти відповідальних за фальсифікацію виборів та насильство проти учасників масових протестів.

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