 Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі

Ввечері 14 серпня відбудеться позачергове засідання Ради ЄС з закордонних справ, на якому обговорюватимуть ситуацію у Білорусі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував позачергову Раду ЄС з закордонних справ, на якій зокрема обговорять ситуацію у Білорусі

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував позачергову Раду ЄС з закордонних справ, на якій зокрема обговорять ситуацію у Білорусі

Позачергове засідання Ради ЄС з закордонних справ відбудеться у другій половині дня п'ятниці, 14 серпня, і буде присвячена, зокрема, обговоренню ситуації після президентських виборів у Білорусі. Про це у Twitter написав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - написав Боррель про засідання, яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Боррель погрожує санкціями

Під час позачергового засідання Ради ЄС з закордонних справ планується розглянути питання санкцій щодо відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів у Білорусі, а також - за насильство проти учасників масових акцій протесту. 11 серпня Боррель вже поширив заяву від імені ЄС, в якій назвав вибори у Білорусі "ані вільними, ані чесними".

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За словами глави європейської дипломатії, країни Європейського Союзу "оцінять дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації", що може призвести до "заходів проти осіб, відповідальних за насильство, яке спостерігається, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів". Розглянути питання можливих санкцій Боррель пообіцяв на засіданні Ради ЄС з закордонних справ цієї п'ятниці.

Вибори президента в Білорусі у ЄС назвали ані вільними, ані чесними

Вибори президента в Білорусі у ЄС назвали "ані вільними, ані чесними"

Маас та Лінкявічус також говорять про санкції

Раніше про те, що питання запровадження санкцій проти білоруської влади "інтенсивно обговорюється" у ЄС, заявляв міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він також висловився на користь посилення "тиску на можновладців" Білорусі. Дії влади країни він назвав "брутальним переслідуванням мирних демонстрантів", що є неприйнятним у 21-му столітті.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус також назвав "скандалом" застосування насильства проти учасників акцій протесту. В інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag він закликав до запровадження санкцій проти білоруського керівництва.

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