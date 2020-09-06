Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Лінас Лінкявічус - литовський політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лінас Лінкявічюс".
Лінас Лінкявічус був міністром закордонних справ Литви з 2012 до 2020 року. Раніше він двічі обіймав посаду міністра оборони Литви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Лінас Лінкявічус в інтерв'ю FT заявив, що бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, вважає глава МЗС Литви.