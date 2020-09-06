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Лінас Лінкявічюс

Лінас Лінкявічус - литовський політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лінас Лінкявічюс".

Лінас Лінкявічус був міністром закордонних справ Литви з 2012 до 2020 року. Раніше він двічі обіймав посаду міністра оборони Литви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики

Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики 06.09.2020

Лінас Лінкявічус в інтерв'ю FT заявив, що бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, вважає глава МЗС Литви.
Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео)

Чи боїться ЄС анексії Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю (відео) 03.09.2020

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.

Лінас Лінкявічюс про Білорусь, Лукашенка і Путіна (02.09.2020) 02.09.2020

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю DW розповів про те, чому вважає Олександра Лукашенка експрезидентом, про загрозу анексії Білорусі Росією, а також роль Литви і ЄС у вирішенні кризи в Білорусі.

Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі

Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі 14.08.2020

Ввечері 14 серпня відбудеться позачергове засідання Ради ЄС з закордонних справ, на якому обговорюватимуть ситуацію у Білорусі.
На Тихановську чинився тиск: очільник МЗС Литви про її від'їзд з Мінська

"На Тихановську чинився тиск": очільник МЗС Литви про її від'їзд з Мінська 13.08.2020

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів DW проте, що білоруська влада запропонувала Світлані Тихановській, і чому вона виїхала з країни, а також про те, чим ЄС може допомогти білорусам.
Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська виїхала в Литву

Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська виїхала в Литву 11.08.2020

Світлана Тихановська виїхала з Білорусі в Литву. В оприлюдненому відеозверненні із назвою "Я поїхала до дітей" вона запевнила, що самостійно прийняла це рішення.
Литва і Польща з занепокоєнням спостерігають за ситуацією в Білорусі

Литва і Польща з занепокоєнням спостерігають за ситуацією в Білорусі 06.08.2020

Литва і Польща за декілька днів до президентських виборів в Білорусі натякнули на можливість приєднання Мінська до нещодавно створеного з Україною об'єднання "Люблінський трикутник".
Глава МЗС Литви закликає колег з ЄС не їхати до Москви на парад

Глава МЗС Литви закликає колег з ЄС не їхати до Москви на парад 06.03.2020

Лінас Лінкявічюс вважає, що парадом 9 травня Росія прагне відзначити перемоги своєї нинішньої військової політики.

Литва закликала партнерів по ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою

Литва закликала партнерів по ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою 18.02.2019

Захід недооцінює інформаційний вплив Росії, вважає міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Він також висловився на підтримку жорстких санкцій щодо Росії.
Клімкін з делегацією дипломатів з ЄС не зміг потрапити до Маріуполя

Клімкін з делегацією дипломатів з ЄС не зміг потрапити до Маріуполя 15.01.2019

Очільник МЗС України з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі через складні погодні умови змушений був відмовитись від польоту в Маруіполь.
Перед посольством РФ у Литві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

Перед посольством РФ у Литві відкрили сквер імені Бориса Нємцова 25.08.2018

У Вільнюсі перед посольством Росії у Литві відбулася офіційна церемонія відкриття скверу імені вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Сейм Литви ухвалив свій закон Магнітського

Сейм Литви ухвалив свій "закон Магнітського" 16.11.2017

"Закон Магнітського" дозволить забороняти в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із масштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини. Посол РФ у Литві назвав це "черговим недружнім кроком".
У Литві представили Європейський план для України

У Литві представили "Європейський план для України" 06.11.2017

У литовському Сеймі представили фінансовий план для економічної підтримки України.
НАТО у країнах Балтії вчиться на помилках України

НАТО у країнах Балтії вчиться на помилках України 07.08.2017

На початку війни на Донбасі проросійські сили сіяли паніку серед неорганізованих, часто погано озброєних українських військових. Тепер країни Балтії-члени НАТО вчаться на помилках України.
Лінас Лінкявічус: Час не на боці України

Лінас Лінкявічус: "Час не на боці України" 02.05.2017

Уряд України майже щомісяця звітує перед європейськими партнерами про успіхи реформ. Проте в самому українському суспільстві чимало скепсису. А що говорять у Брюсселі про українські реформи. Репортаж DW.
Литва: Ситуація на Донбасі знову на рівні 2014 року

Литва: Ситуація на Донбасі знову на рівні 2014 року 03.02.2017

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс засудив ескалацію конфлікту на Донбасі та пообіцяв Києву надійну політичну підтримку Вільнюса.
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