Лінас Лінкявічус - литовський політик, соціал-демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лінас Лінкявічюс".

Лінас Лінкявічус був міністром закордонних справ Литви з 2012 до 2020 року. Раніше він двічі обіймав посаду міністра оборони Литви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.