DW закликає не перешкоджати роботі журналістів у Білорусі

Головна редакторка медіакомпанії Deutsche Welle Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge) висловила глибоке обурення через затримання акредитованої кореспондентки DW в Білорусі Олександри Богуславської, яку ввечері 27 серпня протягом майже шести годин утримували в Жовтневому РУВС Мінська під приводом перевірки документів.

"Ці уявні перевірки документів про особу є надуманими спробами ускладнити незалежне висвітлення подій і позбавити людей інформації. Це ще одна атака на свободу преси в Білорусі", - заявила вона в п'ятницю, 28 серпня.

Головна редакторка медіакомпанії Deutsche Welle Мануела Каспер-Клерідж

Богуславську затримали в центрі Мінська ввечері 27 серпня в момент, коли вона вела репортаж для DW з акції протесту проти уряду Білорусі. Разом з іншими журналістами її забрали в Жовтневе РУВС Мінська, звідки вона вийшла лише через шість годин. Конфіскований у Богуславської телефон повернули тільки 28 серпня.

Адміністративний процес

Проти Богуславської розпочатий адміністративний процес за статтею КоАП 22.9 за ймовірну роботу без акредитації, хоча журналістка неодноразово показувала усі необхідні документи. Утім, коли їй повернули телефон 28 жовтня, Богуславській повідомили, що адміністративний процес щодо неї припинено і не висунуто ніяких звинувачень.

Речниця МВС Білорусі підтвердила DW цю інформацію. У пресслужбі наголосили, що Богуславська була затримана, її доставили в міліцію лише для "перевірки документів, що підтверджують законність її професійної діяльності". Тим часом, згідно із законодавством Білорусі, термін затримання для перевірки документів не може перевищувати трьох годин.

Довільне затримання

Мануела Каспер-Клерідж заявила, що, з одного боку, вона відчуває полегшення через те, що кореспондентку DW відпустили в ніч на 28 серпня, але з іншого - "як і раніше надзвичайно стурбована її абсурдним затриманням в Білорусі". Головна редакторка DW назвала неприйнятним той факт, що телефон журналістці повернули лише наступного дня.

"Кореспонденти DW, як і журналісти інших ЗМІ, повинні мати можливість безперешкодно продовжувати свою роботу без причіпок з боку влади в Білорусі", - наголосила Мануела Каспер-Клерідж.