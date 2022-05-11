Deutsche Welle (DW)

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.