Як у 1000-й день війни Європарламент шукав шляхи до миру

2025 рік стане для України роком миру? Допомогти цьому закликав Зеленський у Європарламенті в 1000-й день від початку повномасштабної війни Росії. Більшість депутатів вимагають посилити підтримку українців.

Європейський парламент відзначив трагічну дату - 1000 днів від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну - спеціальною сесією в Брюсселі. Перед будівлями Європарламенту підняли прапори ЄС і України, багато депутатів одягли значки, браслети або елементи одягу в кольорах українського стяга, деякі прийшли повністю в чорному. Найбільша в Європарламенті група консерваторів та християнських демократів - Європейська народна партія (ЄНП) - випустила символічні футболки, які роздавали всім охочим на вході в зал засідань. Деякі парламентарі натягували їх просто поверх одягу, вже на своїх місцях.

Євродепутати від Португалії Паулу Кунья і Ана Мігел у футболках на підтримку України Фото: Alain ROLLAND/EP

Президент України цього разу виступав перед євродепутатами не особисто, а по відеозв'язку. Голова Європарламенту Роберта Мецола так і сказала присутнім: "Почнемо, щойно Володимир Зеленський з'явиться на екрані". Президента вітали довгими оплесками стоячи. У своїй промові англійською мовою він закликав Європарламент зробити все, щоб разом закінчити війну "чесно і справедливо", підштовхнувши Росію до справедливого миру. "Тисяча днів війни - це величезний виклик. Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру", - сказав Зеленський.

Заходи проти "тіньового флоту" Росії

За його словами, навіть разом узяті Путін і Кім Чен Ин слабші за об'єднану Європу. "Кожен удар і кожна загроза з боку Росії повинні бути зустрінуті твердими санкціями, - сказав український президент. - Вкрай важливо радикально скоротити можливості Росії фінансувати свою війну за рахунок продажу нафти. Нафта - джерело життєвої сили путінського режиму, а тіньовий флот танкерів - це те, що підтримує його життя. Поки ці танкери працюють, Путін продовжує вбивати".

За кілька днів до цього, 14 листопада, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадити цілеспрямовані санкції ЄС проти "тіньового флоту Росії", який забезпечує їй головний фінансовий ресурс для ведення війни в Україні. Під "тіньовим флотом" мають на увазі нафтові танкери, які активно скуповують пов'язані з РФ компанії з 2022 року, аби обійти обмеження на експорт нафти з РФ. Тим часом в інших органах Євросоюзу вже почали роботу над 15-м пакетом санкцій щодо РФ.

"Ви прекрасно знаєте, що Путін не цінує ні людей, ні правила. Він цінує тільки гроші і владу - це те, що ми повинні в нього забрати, аби відновити мир", - закликав Зеленський.

Наприкінці його промови депутати знову довго аплодували стоячи.

Євродепутати стоячи аплодують відеозверненню Володимира Зеленського Фото: Alain ROLLAND/EP

Європарламент від самого початку виступав в авангарді підтримки України, заявила його голова Роберта Мецола: "Я завжди пишатимусь тим, що цей парламент очолив роботу з надання Україні політичної, фінансової, гуманітарної та військової допомоги. Ми завжди виступатимемо за мир - справжній мир, заснований на справедливості, гідності та принципі "нічого про Україну без України". Вона пообіцяла, що Європарламент підтримуватиме українців, доки в країні не запанують повний мир і свобода.

Більшість лідерів політичних груп запевнили Україну в підтримці

Мецолі, зі свого боку, подякував за лідерство в підтримці України голова фракції християнських демократів, депутат від Німеччини Манфред Вебер (Manfred Weber). Він нагадав, що голова Європарламенту однією з перших відвідала Україну після 24 лютого 2022 року. Потім німецький депутат виклав кроки, які, на його думку, слід зробити ЄС, щоб допомогти Києву: "Насамперед ми маємо поговорити з нашими американськими друзями. Війна в Україні - це не просто регіональна суперечка. Війна в Україні - це лінія бою між вільним світом і жорстокою диктатурою".

Євродепутат від Німеччини і голова фракції ЄНП Манфред Вебер Фото: Alain ROLLAND/EP

Далі, на думку Вебера, ЄС має взяти на себе більше відповідальності за підтримку України. "Кожен євро, вкладений в Україну, коштує дешевше, ніж, наприклад, фінансування більшої кількості біженців, які прибувають до Європи", - сказав євродепутат. По-третє, він наголосив, що Україна має перемогти на полі бою і закликав зняти всі обмеження на використання ЗСУ західної зброї та надати Києву німецькі ракети Taurus.

Потім він висловив упевненість, що Україна скоро вступить до ЄС і обов'язково має приєднатися до НАТО. "Росія не зміниться, вона залишиться імперіалістичною державою, загрозою безпеки для всіх європейців. Ось чому нам потрібна довгострокова архітектура безпеки, - зазначив Вебер. - Україна має стати членом НАТО. Усі інші гарантії безпеки не принесли миру. Разом із найсильнішою на сьогодні армією в Європі - українськими військами - ми зможемо створити європейську опору для захисту східних кордонів Європи в довгостроковій перспективі".

За його словами, шлях до перемоги України лежить через силу, а не через поступки. "Ми підтримуємо Україну, і так, ми переможемо!" - підсумував очільник найбільшої фракції Європарламенту.

Євродепутатка Іратьє Гарсія Перес Фото: Alain ROLLAND/EP

Надавати Україні необхідну допомогу "до остаточної перемоги" пообіцяла і лідерка соціал-демократів у Європарламенті іспанка Іратьє Гарсія Перес. "Президенту Зеленському та українському народові не потрібні гучні оплески і схвальні вигуки, урочисті слова про їхню мужність і стійкість, про які ми й так знаємо. Україні потрібна зброя, тому що війни виграються не тільки силою слів, а й боєприпасами, танками і засобами ППО", - сказала вона, нагадавши, що за кожну "червону лінію", яку Захід "сам собі нав'язує", український народ розплачується життями. На думку Перес, перемога України - найкраща гарантія безпеки європейського континенту.

Посилити військову підтримку України та терміново надати їй надійні гарантії безпеки закликала і німкеня Террі Райнтке (Terry Reintke) від імені групи Зелених у Європарламенті. За її словами, після переобрання Дональда Трампа президентом США, Євросоюз має "рухатися вперед із новою рішучістю" і продемонструвати Путіну свою об'єднану силу.

Особлива думка Угорщини

А з точки зору угорської євродепутатки Кінги Гал, яка виступала від імені ультраправої групи "Патріоти за Європу", після обрання Дональда Трампа з'явилося більше шансів вирішити цей конфлікт дипломатичним шляхом, ніж будь-коли. На відміну від інших промовців, вона розповідала, скільки її країна робить для України. Наприклад, за її словами, Угорщина "провела найбільшу у своїй історії операцію з надання гуманітарної допомоги". "Війна йде по сусідству з нами, тому ескалація конфлікту матиме для нас серйозні наслідки. Тому ми не беремо участі в постачанні зброї в Україну і виступаємо проти пропозицій, які можуть призвести до ескалації", - заявила вона. Натомість вона закликала якомога швидше припинити вогонь і розпочати мирні переговори.

Українські прапори перед будівлею Європарламенту в Страсбурзі Фото: Philippe Stirnweiss/European Union 2024

Домогтися дипломатичного врегулювання конфлікту за допомогою міжнародної співпраці та постійного посиленого політичного тиску на Росію з боку міжнародної спільноти закликав німецький євродепутат Мартін Ширдеван (Martin Schirdewan), який виступав від імені лівої фракції.

"А паралельно ми повинні посилити економічний тиск за допомогою цілеспрямованих і ефективних санкцій проти силового апарату Путіна, військово-промислового комплексу, його олігархів і тіньового флоту, який він використовує для обходу санкцій", - підкреслив парламентар.

Посилити військову та фінансову допомогу, дозволити Україні бити по військових об'єктах на російській території західною зброєю, усунути всі лазівки для обходу санкцій, як-от тіньовий флот, закликала від імені групи "Оновлюючи Європу" француженка Валері Айєр. "Так, президенте Зеленський, ваш план перемоги правильний, тому що він націлений насамперед на мир: міцний, вільний і справедливий. Тому ніщо не повинно робитися без вас", - сказала вона, додавши, що майбутнє України - в ЄС і НАТО.