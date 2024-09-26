"Путін блефує і просто лякає вас, щоб ви не дали нам те, що нам потрібно для перемоги", - переконана лідерка опозиційної партії "Голос" Кіра Рудик. В інтерв'ю журналісту DW Тіму Себастіану у програмі Conflict Zone вона застерегла: "Росія, Китай, Іран і Північна Корея готуються до більшої війни". Крім того, політикиня розповіла, яке значення має для України надання ракет далекого радіусу дії західними партнерами з огляду на очікувано важку зиму через удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Рудик також пояснила, якою мала б бути перемога у війні РФ проти України та чого очікує від "плану перемоги" Володимира Зеленського. Лідерка "Голосу" поділилася своїми побоюваннями щодо обрання Дональда Трампа на виборах у США.