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"Путін блефує і просто лякає вас"

Тім Себастіан
26 вересня 2024 р.

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в інтервʼю DW про те, чому західним лідерам не варто боятися Путіна, чим загрожує обрання Дональда Трампа на виборах у США та роль політичної опозиції під час війни.

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"Путін блефує і просто лякає вас, щоб ви не дали нам те, що нам потрібно для перемоги", - переконана лідерка опозиційної партії "Голос" Кіра Рудик. В інтерв'ю журналісту DW Тіму Себастіану у програмі Conflict Zone вона застерегла: "Росія, Китай, Іран і Північна Корея готуються до більшої війни". Крім того, політикиня розповіла, яке значення має для України надання ракет далекого радіусу дії західними партнерами з огляду на очікувано важку зиму через удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Рудик також пояснила, якою мала б бути перемога у війні РФ проти України та чого очікує від "плану перемоги" Володимира Зеленського. Лідерка "Голосу" поділилася своїми побоюваннями щодо обрання Дональда Трампа на виборах у США

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