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Формула миру

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Формула миру", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

24 год. тому

Китай: "Мирна зустріч" у Джидді згуртувала консенсус

7 серпня 2023 р.

FT: На мирному саміті в Джидді Китай був конструктивним

6 серпня 2023 р.

Бербок про Джидду: Кожен міліметр прогресу дає надію

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Докладно

Жовто-синій плакат із написом "мир, а не війна"

Українська "формула миру": про що йдеться

Українська "формула миру": про що йдеться

В Україні виклали своє бачення завершення війни з Росією в 10-ти пунктах. Детальніше про них - у матеріалі DW.
Конфлікти23 лютого 2023 р.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський в мініатюрі

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Економічна інтеграція та сигнал щодо вступу до ЄС - лише два з цілої низки пріоритетів Києва на саміті Україна-ЄС.
Політика1 лютого 2023 р.
Жовто-синій плакат із написом "мир, а не війна"

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Про це та інше DW говорила з дослідницею Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Конфлікти30 грудня 2022 р.