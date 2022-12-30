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Формула миру
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На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Формула миру", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
24 год. тому
24 год. тому
Китай: "Мирна зустріч" у Джидді згуртувала консенсус
07.08.2023
7 серпня 2023 р.
FT: На мирному саміті в Джидді Китай був конструктивним
06.08.2023
6 серпня 2023 р.
Бербок про Джидду: Кожен міліметр прогресу дає надію
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Докладно
Українська "формула миру": про що йдеться
Українська "формула миру": про що йдеться
В Україні виклали своє бачення завершення війни з Росією в 10-ти пунктах. Детальніше про них - у матеріалі DW.
Конфлікти
23.02.2023
23 лютого 2023 р.
Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?
Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?
Економічна інтеграція та сигнал щодо вступу до ЄС - лише два з цілої низки пріоритетів Києва на саміті Україна-ЄС.
Політика
01.02.2023
1 лютого 2023 р.
Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу
Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу
Про це та інше DW говорила з дослідницею Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Конфлікти
30.12.2022
30 грудня 2022 р.
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