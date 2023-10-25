Експертка SWP: Хочете перемовин про мир - дайте Києву зброю

Дипломатичний наступ України та Росії на світовій арені результат війни не вирішить, міжнародні посередники знадобляться лише після військових перемог, вважає Сабіне Фішер.

Поки ліві німецькі пацифісти закликають не постачати Україні зброю і домагатися припинення розпочатої Росією війни проти України дипломатичними засобами, в експертних колах ФРН переважає думка, що наразі передумов для мирних переговорів немає.

Про це, зокрема, свідчить стаття однієї з провідних німецьких фахівчинь з питань Росії Сабіне Фішер (Sabine Fischer), у якій вона доходить висновку, що "Німеччина і її партнери мають і надалі зміцнювати Україну у військовому плані, щоб майбутні переговори про припинення вогню взагалі стали би можливими".

Стратегія Москви: сподівання на зміну політики США

Сабіне Фішер Фото: SWP Berlin

Стаття "Дипломатія в контексті російського нападу на Україну" була опублікована 23 жовтня на сайті берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) - наукового інституту, що консультує із зовнішньополітичних питань як уряд і парламент Німеччини, так і Євросоюз. І хоча публікація супроводжується традиційною вказівкою, що її зміст відображає особисту точку зору автора, представлений текст явно має програмний характер. Адже Сабіне Фішер - не лише старша наукова співробітниця цього інституту, а й виконавча директорка Німецької асоціації з вивчення Східної Європи (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO).

У статті аналізуються пов'язані з війною дипломатичні зусилля Росії та України, а також низки країн та міжнародних організацій. Авторка нагадує, що минулого року прямі російсько-українські переговори про припинення вогню після кількох місяців були зупинені.

Поворотним моментом, на її думку, стала оголошена Росією 30 вересня 2022 року анексія частин чотирьох українських областей - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, після чого Москва почала вимагати визнати "приналежність" до РФ не лише Криму, а й цих територій. В результаті були заблоковані будь-які зусилля щодо встановлення миру, наголошує Сабіне Фішер.

Сьогодні, за її словами, "Москва та Київ прагнуть за допомогою дипломатичних ініціатив вплинути вигідно для себе на міжнародний контекст війни". Про це свідчить і підзаголовок статті: "Продовження війни іншими засобами" . "Російська військова дипломатія, - зазначає Сабіне Фішер, - націлена на те, щоб послабити "колективний Захід" на глобальному рівні. Це має сприяти припиненню зовнішньої підтримки України". Своєю чергою "зусилля України спрямовані на те, щоб ізолювати Росію".

Йоганнесбург, серпень 2023 року. Глава МЗС РФ Сергій Лавров (праворуч) на саміті БРІКС у Південній Африці Фото: Alet Pretorius/REUTERS

Стратегію Москви німецька експертка пояснює так: "Російська політична еліта вже давно перебуває в переконанні, що війну проти Росії веде "колективний Захід". Україна навіть після півтора року запеклого та успішного опору не розглядається як суб'єкт , що діє самостійно. В очах Москви вона була і залишається придатком і маріонеткою Вашингтона. Такий погляд на сусідню країну породжує очікування, що в близькому майбутньому США примусять Київ піти на припинення вогню з територіальними поступками Росії".

Москва виходить із того, що час працює на неї, і робить ставку на "свої можливості посилювати політичні кризи у західних демократичних країнах", додає Сабіне Фішер. Неодноразові погрози ядерної ескалації, за її оцінкою, є частиною цієї стратегії.

Авторка статті звертає також увагу на зусилля Росії, яких вона докладає з літа 2022 року, заручитися підтримкою урядів країн Глобального Півдня. Водночас РФ намагається постати свого роду "лідером антиколоніального руху" і зобразити західну модель глобалізації всього лише як продовження європейського колоніалізму.

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"Формула миру" Зеленського: не компроміси, а умови

Говорячи про дипломатичну стратегію України, авторка публікації проводить чітку межу між первинною установкою Києва на переговори з Росією, коли ще була готовність через складне воєнне становище піти на "далекосяжні поступки", і викладеною в листопаді 2022 року на саміті G20 в Індонезії "формулою миру" із 10 пунктів.

Лютий 2023 року. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Європейського парламенту Фото: Ukrainian Presidentia/Zuma/IMAGO

"Ця "формула миру" адресована вже не Росії, а міжнародній спільноті. Вона покликана роз'яснити українську позицію, вписати її у процес пошуку рішень важливих глобальних проблем (продовольча криза, зміна клімату та руйнування довкілля, енергетична криза) та посилити міжнародну солідарність з Україною ", - зазначає Сабіне Фішер.

"Цей план, - наголошує експертка, - містить не пропозицію компромісів, а умови, які, з української точки зору, мають бути виконані до того, як справа дійде до підписання мирного договору. Серед них - повне відведення російських військ, повернення всіх депортованих людей, кримінальне переслідування за скоєні воєнні злочини та виплата репарацій".

Травень 2023 року. Володимир Зеленський під час переговорів зі спадкоєнним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом Фото: SPA/dpa/picture alliance

На думку Сабіне Фішер, політичному керівництву України на чолі з Володимиром Зеленським "вдалося завдяки "формулі миру" увійти в контакт з дедалі більшою кількістю держав та забезпечити собі вплив на міжнародну дискусію".

Авторка статті зазначає, що наразі неясно, яка зі сторін врешті здобуде гору у дипломатичному протистоянні на міжнародній арені, хто переможе у "війні наративів". Однак результат самої війни, в якій "Росія прагне знищити Україну", вирішать інші чинники, а саме - військові, наголошує вона.

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Результат війни вирішать здобутки на полі бою

"Вірогідність або можливість переговорів залежатиме виключно від ходу війни. Необхідно зробити так, щоб Україна була в змозі досягти вигідних їй умов для ведення переговорів", - закликає експертка SWP. Вона уточнює, що йдеться про завдання російській стороні у вимірі військових дій настільки серйозних поразок, що путінський режим чи значні частини еліти Росії усвідомлять, що подальше ведення війни для них невигідне.

"Лише тоді свою роль зможуть відіграти і міжнародні посередницькі зусилля. Якщо Німеччина та інші партнери на світовій арені хочуть забезпечити такий перебіг подій, вони мають рішуче продовжити та розширити свою військову підтримку", - доходить висновку експертка берлінського фонду "Наука і політика" Сабіне Фішер. І завершує статтю короткою формулою: "Україну треба у військовому сенсі суттєво посилити, а Росію - суттєво послабити".

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