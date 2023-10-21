Данілов: Переговори з РФ безсенсовні до звільнення України

"Немає переговорів, які вартувало б вести" з Росією, поки вона окупує українські території, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Утім, скільки часу знадобиться, щоб їх звільнити, він прогнозувати не береться.

Допоки триває окупація Росією територій України, немає сенсу в будь-яких переговорах з Москвою, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю японському медіа Kyodo News, оприлюдненому у суботу, 21 жовтня.

"Немає переговорів, які вартувало б вести, доки Росія продовжує окупувати (українську - Ред.) територію, включно з Кримом", - сказав Данілов.

Зокрема, він відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Китаю, хоча й зазначив, що Росія наразі "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран".

На переконання Данілова, у намаганнях отримати економічну і дипломатичну підтримку Пекіну Росія стала "підпорядкованою Китаю".

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Данілов: F-16 принципово змінять ситуацію

Водночас секретар РНБО визнав, що наразі важко передбачити, скільки часу час знадобиться Україні, щоб звільнити всі свої території. Однак ситуація "принципово зміниться", коли Київ отримає від союзників винищувачі F-16 та посилить спроможності своєї протиповітряної оборони, переконаний Данілов.

Він вчергове запевнив, що західні озброєння не застосовуватимуть для ударів по території РФ, однак застеріг, що об’єкти навколо Москви можуть стати мішенями для зброї українського виробництва.

Також Данілов висловив переконання, що міжнародна увага та підтримка України не зменшаться на тлі ескалації між Ізраїлем і палестинським терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС. "Зі Сполученими Штатами та Європою не зменшилося спілкування. Співпраця триває, і ми щодня отримуємо допомогу", - запевнив секретар РНБО.