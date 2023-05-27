Кулеба: Україна продовжить вести діалог з Китаєм

Україна продовжить діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів", пообіцяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У відеозверненні, оприлюдненому у суботу, 27 травня, у Facebook він уточнив, що умовами подальшого діалогу Києва з Пекіном є взаємна повага до територіальної цілісності, за якої жодні пропозиції, які передбачають юридичні чи фактичні територіальні поступки України, Київ не розглядатиме. "Ніякого замороженого конфлікту не буде", - додав Кулеба про третю умову діалогу.

При цьому глава МЗС України заперечив інформацію WSJ про те, що китайський спецпредставник Лі Хуей у межах свого турне Європою закликав до негайного припинення вогню і "визнання за Росією тих територій, які вона уже де-факто контролює" в Україні.

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Кулеба зазначив, що після появи цієї інформації, він перевірив її в своїх європейських колег зі столиць, які відвідав Лі Хуей. "Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває", - пояснив міністр і додав, що "ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде".

Нагадаємо, напередодні видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що під час турне Європою Лі Хуей заявляв владі її країн, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією нових територій, що увійшли до її складу. Видання написало про це з посиланням на неназваних західних чиновників.

26 травня Лі Хуей (л) відвідав Москву, де зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS

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У статті WSJ ішлось, що китайський спецпредставник, відправлений для просування "мирного плану Пекіна", передав чітке послання: союзникам США в Європі слід відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, "залишивши в розпорядженні Росії невеликі частини її сусіда, які вона зараз займає".

Крім того, Лі Хуей рекомендував європейським державам "розглянути Китай як економічну альтернативу Вашингтону".

Проте, за даними WSJ, представники європейських урядів відповідали китайському спецпредставнику, що не бачать перспективи врегулювання ситуації без виведення російських військ. Також представнику КНР заявили, що "неможливо відокремити Європу від Америки", і що Європа не припинить підтримки України.

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