В Офісі президента України відповіли на заклики посланця КНР

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи ймовірні заклики посланця КНР, каже, що будь-які "компромісні сценарії" щодо України є визнанням поразки демократії. У Москві ж позицію Китаю оцінили позитивно.

Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України, - рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці. Так прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк інформацію в ЗМІ, згідно з якою, китайський спецпредставник Лі Хуей під час турне Європою закликав "зберегти за РФ території, що увійшли до її складу".

"Все це - блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", - написав він у п'ятницю, 26 травня, у Twitter.

Раніше у цей день, видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило з посиланням на джерела, що Лі передав європейським країнам чітке послання: союзникам США в Європі слід відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, "залишивши в розпорядженні Росії невеликі частини її сусіда, які вона зараз займає".

Більше тижня, з 16 по 25 травня, спецпредставник КНР їздив Європою. Спочатку він відвідав Київ, потім Варшаву, Париж, Німеччину і Брюссель. 26 травня, він був у Москві.

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Реакція Москви на позицію китайського посланця позитивна

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з Лі "висловив вдячність Пекіну за зважену позицію щодо української кризи" і "високо оцінив готовність Китаю відігравати позитивну роль у врегулюванні".

Також посланець КНР обговорював війну в Україні з заступниками Лаврова Михайлом Галузіним і Андрієм Руденком. Під час зустрічі "було висловлено занепокоєння небезпечними наслідками зростаючої залученості країн НАТО в український конфлікт, їхніми діями з мілітаризації України шляхом накачування її сучасною зброєю і підготовки військовослужбовців ЗСУ", цитують заяву МЗС РФ росЗМІ.

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