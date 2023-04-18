Росія та Китай заявили про посилення військової співпраці

Глави міністерств оборони Росії та Китаю провели спільну зустріч у Москві, на якій заявили про намір посилити військову співпрацю між країнами.

Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу у вівторок, 18 березня, провів офіційні переговори з главою міністерства оборони РФ Сергієм Шойгу під час свого візиту у Москву. За підсумками зустрічі обидві сторони висловились за посилення військової співпраці між країнами, пише агенція dpa.

Як заявив Шойгу, мета РФ та КНР - вивести двосторонню співпрацю на новий рівень, щоб мати "стабілізуючий вплив" на ситуацію у світі та міжнародній політиці. "Розраховую на найтіснішу і плідну співпрацю з вами в дусі непорушної дружби між нашими країнами, народами, а також між збройними силами Росії і Китаю", - сказав міністр оборони РФ.

Шойгу також наголосив, що Лі Шаньфу своїм візитом в Москву, який став першою поїздкою за кордон з часу вступу на посаду, демонструє світові високу цінність відносин між Москвою і Пекіном. За словами Шойгу, цей візит є ознакою "твердої рішучості зміцнювати стратегічне партнерство збройних сил Китаю і Росії".

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Водночас глава міноборони КНР заявив про розширення військово-технічної співпраці і військово-торговельних відносин між країнами, пише агенція з посиланням на російські ЗМІ. За даними dpa, обидві сторони підписали угоду про співпрацю між своїми військовими академіями.

Крім того, як пише Reuters, міністри висловилися за продовження тісних контактів між державами на високому рівні, підтвердили свою підтримку одна одної у захисті своїх ключових інтересів, а також рішуче виступили проти втручання у внутрішні справи ззовні.

Боррель: Нормальні відносини ЄС та КНР неможливі без впливу Пекіна на РФ

Після розв'язання повномасштабної війни проти України та подальшим розірванням зв'язків із Заходом Москва намагається завоювати Китай як сильного партнера. Водночас у Пекіні стверджують, що Китай займає нейтральну позицію у цій війні, втім утримуються від публічного засудження російського вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Захід звинувачує КНР в мовчазній підтримці російської агресії.

На слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм 18 квітня верховний представник Європейського Союзу з безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Брюссель не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не використає свій вплив на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну. За його словами, "будь-який нейтралітет, який не розрізняє агресора і сторону, яку атакували, означає стати на бік агресора".

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