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Президент України Володимир Зеленський, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир ПутінФото: picture alliance
ПолітикаКитай

Сі Цзіньпін закликав Україну й РФ до відновлення переговорів

Анастасія Шепелева
27 хв. тому

Після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію відновити мирні переговори. Тим часом Макрон попросив Сі вплинути на Кремль.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Пекіні в четвер, 6 квітня, висловився за відновлення "мирних переговорів" між офіційними Києвом і Москвою щодо війни Росії проти України.

Сі заявив, що необхідно проявляти стриманість та уникати всього, що може загострити ситуацію або вивести її з-під контролю, передає агентство dpa.

Макрон попросив Сі "повернути РФ до розуму"

Під час зустрічі Макрон закликав Сі "напоумити свого близького союзника Росію" та допомогти припинити війну в Україні. 

Еммануель Макрон ті Сі Цзіньпін у Пекіні 6 квітня 2023 року
Еммануель Макрон ті Сі Цзіньпін у ПекініФото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

За його словами, Захід повинен залучити Пекін до зусиль з припинення війни та запобігання "розкручуванню спіралі напруженості, яка може розколоти світові сили на ворогуючі блоки". "Російська агресія в Україні завдала удару стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму та повернете всіх за стіл переговорів", - цитує звернення Макрона до китайського лідера агенція Reuters.

Французький президент також попросив Сі натиснути на Росію, щоби вона дотримувалась міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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Сі уникав згадок Росії та знову її не засудив

Лідер Китаю наголосив, що необхідно уникати нападів на цивільних і цивільні об'єкти. Він додав, що використання біологічної та хімічної зброї чи нападів на цивільні ядерні об'єкти, такі як атомні електростанції, не може бути за жодних обставин. Також Сі наголосив на необхідності дотримуватися зобов'язання не застосовувати ядерну зброю. Водночас він оминув згадки Росії в цьому контексті, заявивши, що "всі країни повинні поважати ядерне нерозповсюдження".

Загалом у своїй заяві Сі повторив значну частину позицій Китаю щодо війни, представлених у лютому. В ЗМІ вони отримали назву "китайський мирний план" і були розкритиковані міжнародною спільнотою. Зокрема, лідер КНР зазначив, що необхідно брати до уваги "законні безпекові інтереси всіх сторін", імовірно натякаючи на вимоги Кремля, та закликав до побудови "збалансованої системи європейської безпеки", завуальовано критикуючи США та розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО). Прямого засудження російської агресії Сі вкотре уникнув, зауважують агенції.

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