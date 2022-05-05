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Сергій Лавров

Сергій Лавров - російський дипломат, міністр закордонних справ РФ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лавров"

Сергій Лавров є випускником Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), який він закінчив 1972 року. Лавров працював на різних посадах у структурах міністерства закордонних справ СРСР. Після розвалу Радянського Союзу Лаврова призначили в 1994-му році постійним представником Російської Федерації в ООН і Раді Безпеки ООН. Починаючи від 2004-го року, Сергій Лавров очолює міністерство закордонних справ Російської Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр Ізраїлю: Путін вибачився за слова Лаврова про євреїв і Гітлера

Прем'єр Ізраїлю: Путін вибачився за слова Лаврова про євреїв і Гітлера 05.05.2022

Як зазначив Нафталі Беннетт, президент РФ перепросив за слова Лаврова про те, що "Гітлер теж мав єврейську кров".

МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці неонацистів

МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистів" 03.05.2022

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що критика главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства Яіра Лапіда слів Сергія Лаврова про євреїв свідчить про підтримку Тель-Авівом "неонацистів у Києві".
Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим 03.05.2022

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на італійському телебаченні 1 травня був не інтерв'ю, а сеансом політичної агітації, вважає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв 02.05.2022

У своєму інтерв'ю очільник російського МЗС назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв, а також порівняв президента Украъни Володимира Зеленського з Гітлером.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

Генсек ООН приїде до Києва з Москви

Генсек ООН приїде до Києва з Москви 23.04.2022

26 квітня Гутерріш зустрінеться з Лавровим і Путіним у Росії, а 28 - з Кулебою і Зеленським в Україні.
Під нову хвилю японських санкцій потрапили доньки Путіна

Під нову хвилю японських санкцій потрапили доньки Путіна 12.04.2022

Через війну в Україні Японія запровадила нові санкції щодо Росії. До списку додали 398 громадян і 28 організацій.

Росія акредитувала дипломата від руху Талібан

Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан" 09.04.2022

Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.
Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії

Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії 08.04.2022

До нового санкційного списку Великобританії потрапили дві доньки президента РФ Володимира Путіна та донька російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Президент Німеччини закликав судити Путіна та Лаврова

Президент Німеччини закликав судити Путіна та Лаврова 08.04.2022

За словами Франка-Вальтера Штайнмаєра, покарати необхідно всіх, хто скоїв злочини в Україні, тих, хто віддав їм накази, а також тих, хто несе за це політичну відповідальність.
Президентка Єврокомісії приїде до Києва 8 квітня

Президентка Єврокомісії приїде до Києва 8 квітня 07.04.2022

Росія 43-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події четверга, 7 квітня.
Росія акредитувала першого дипломата уряду талібів

Росія акредитувала першого дипломата уряду талібів 31.03.2022

Афганський дипломат у лютому прибув до Росії та отримав акредитацію, повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров. Перехідний уряд в Афганістані з'явився після захоплення влади "Талібаном".
Китай заявляє, що розвиватиме відносини з РФ попри турбулентність

Китай заявляє, що розвиватиме відносини з РФ попри "турбулентність" 30.03.2022

Після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Пекіні, глава китайської дипломатії Ванг Ї заявив, що відносини між країнами "вистояли перед випробуванням міжнародної турбулентності".
Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ

Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ 24.03.2022

Лондон розширив санкції щодо Росії на 65 осіб і компаній. Вони стосуються стратегічних галузей РФ, банків і представників бізнес-еліт. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.
Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів 17.03.2022

Туреччина готова прийняти для прямих переговорів щодо завершення війни президентів України та Росії Зеленського і Путіна. У Києві заявляють про бажання бачити Туреччину стороною майбутньої безпекової угоди.
Росія залишила Раду Європи після 26 років членства

Росія залишила Раду Європи після 26 років членства 16.03.2022

Рада Європи виключила Росію зі свого складу. На початку тижня Парламентська асамблея організації одностайно висловилась за те, щоб Росію виключили з провідної організації із захисту прав людини на континенті.
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