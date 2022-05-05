Сергій Лавров - російський дипломат, міністр закордонних справ РФ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лавров"

Сергій Лавров є випускником Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), який він закінчив 1972 року. Лавров працював на різних посадах у структурах міністерства закордонних справ СРСР. Після розвалу Радянського Союзу Лаврова призначили в 1994-му році постійним представником Російської Федерації в ООН і Раді Безпеки ООН. Починаючи від 2004-го року, Сергій Лавров очолює міністерство закордонних справ Російської Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.