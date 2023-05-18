У Зеленського провели брифінг для посланника Китаю Лі Хуея

Для спецпредставника КНР в Офісі президента України провели брифінг про безпекову ситуацію і закликали Пекін долучитися до української формули миру. Про зустріч Володимира Зеленського з Лі Хуеєм там так і не повідомляли.

Спеціальному представнику Китаю Лі Хуею, який протягом 16-17 травня перебував з візитом у Києві, провели в Офісі президента України (ОПУ) брифінг щодо поточної безпекової ситуації. Про це в четвер, 18 травня, повідомила пресслужба ОПУ.

"Андрій Єрмак висловив подяку за підтримку Китаєм суверенітету й територіальної цілісності України. Він акцентував, що наша держава поважає недоторканність кордонів інших країн, як це передбачено Статутом ООН. Керівник ОПУ наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН", - ідеться у повідомленні.

Єрмак наголосив, що Україна "прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру". "Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру", - сказав він.

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Про що у Зеленського розповіли посланнику Сі Цзіньпіна

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов і заступник керівника ОПУ Роман Машовець "поінформували членів урядової делегації КНР про ситуацію на фронті, втрати ворога та нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об'єкти української цивільної інфраструктури й спричинені ними жертви серед мирного населення".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українців - цивільних і військових, - яких утримує Росія, а також про воєнні злочини, які скоює РФ. А уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук наголосила на незаконному вивезенні російськими окупантами українських дітей та їхньому примусовому всиновленні на території РФ. Вона закликала Китай долучитися до міжнародних зусиль з повернення українців додому.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську делегацію про зусилля України та партнерів щодо продовження дії "зернової угоди". "Він акцентував на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко та посол України в КНР Павло Рябікін розповіли про небезпеки у зв'язку з захопленням Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

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Нічого про зустріч Зеленського з Лі Хуеєм

Про зустріч Лі Хуея з президентом України Володимиром Зеленським в ОПУ нічого не повідомили, хоча міністерство закордонних справ Китаю зазначило, що під час візиту до Києва Лі обмінявся думками з Зеленським.

Після України спецпосланник Китаю має відвідати Польщу, Німеччину, Францію та Росію, щоби поспілкуватися з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання" війни РФ проти України.

Лі Хуей є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби". Відправити його в "турне" Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку війни Росії проти України телефонної розмови з Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня.

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