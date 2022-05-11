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Михайло Подоляк

Михайло Подоляк - український політтехнолог, радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Подоляк". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Вибухи у ПМР: Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари

Вибухи у "ПМР": Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари 26.04.2022

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що вибухи у непідконтрольній Кишиневу "ПМР" пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Натомість в Києві переконані, що це - спроби дестабілізації з боку РФ.
ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі 24.04.2022

Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та літні люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив координатор ООН щодо України Амін Авад.
Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі

Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі 20.04.2022

Українська делегація готова провести з Росією спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для евакуації з міста військових і цивільних.
Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір 29.03.2022

Росія після переговорів з Україною в Туреччині заявила про зниження воєнної активності на київському та чернігівському напрямках.
Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін

Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін 18.03.2022

Відповідальність за війну проти України на рівні з президентом Росії Володимиром Путіним несуть росіяни, які його підтримують, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.
FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів

FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів 16.03.2022

Financial Times повідомляє, що у мирному плані між Росією та Україною йдеться про припинення вогню та виведення російських військ з української території за умови, що Київ оголосить нейтралітет та скоротить армію.
Подоляк: Модель нейтралітету України може бути лише українською

Подоляк: "Модель нейтралітету України може бути лише українською" 16.03.2022

Радник глави Офісу президента відкинув модель "шведського" чи "австрійського" нейтралітету для України, про яку заговорили в Росії.
Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Дванадцятий день війни в Україні: головні події 08.03.2022

Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.
Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі

Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі 07.03.2022

Українська делегація каже, що переговори призвели до позитивних зрушень щодо логістики гуманітарних коридорів. Тим часом щодо припинення вогню і закінчення бойових дій суттєвих результатів немає, переговори продовжать.
Подоляк після переговорів з РФ: Конструкцію післявоєнного світу вибудує Зеленський

Подоляк після переговорів з РФ: Конструкцію післявоєнного світу вибудує Зеленський 04.03.2022

В ексклюзивному коментарі DW після переговорів з РФ в Гомелі радник керівника Офісу президента України розповів про "червоні лінії" української делегації та очікування від Німеччини.

Подоляк про переговори з Росією в Гомелі і про вимоги до Заходу (04.03.2022) 04.03.2022

Новий раунд переговорів української та російської делегацій може відбутися вже 5-6 березня. Представник офіційного Києва на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв'ю DW назвав "червоні лінії" для України, яких компенсацій від Росії вимагає Київ і якої підтримки Заходу потребує.  
Київ виступає за повноцінні переговори з Кремлем

Київ виступає за повноцінні переговори з Кремлем 26.02.2022

Український президент Володимир Зеленський виступає за повноцінні переговори з керівництвом Росії, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
ОПУ: Всі атаки військ РФ на Київ відбиті

ОПУ: Всі атаки військ РФ на Київ відбиті 26.02.2022

Ситуація в Києві після нічних бойових дій з російськими військами контрольована та спокійна, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Голова Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів

Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів 06.10.2021

Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.

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