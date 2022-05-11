Михайло Подоляк

FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів

Financial Times повідомляє, що у мирному плані між Росією та Україною йдеться про припинення вогню та виведення російських військ з української території за умови, що Київ оголосить нейтралітет та скоротить армію.