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Михайло Подоляк - український політтехнолог, радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського.
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Новий раунд переговорів української та російської делегацій може відбутися вже 5-6 березня. Представник офіційного Києва на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв'ю DW назвав "червоні лінії" для України, яких компенсацій від Росії вимагає Київ і якої підтримки Заходу потребує.
Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.