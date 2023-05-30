Атака дронів у Москві та Підмосков'ї: що відомо

Влада Москви повідомила про атаку дронів. Декілька з них влучили у житлові будинки, повідомляють про постраждалих. DW розповідає все, що нині відомо.

У Москві ранок вівторка, 30 травня, почався з повідомлень про масовану атаку дронів. Про перший вибух Telegram-канали повідомили приблизно о четвертій ранку за московським часом. За даними російського видання Baza, мова йшла про приблизно 25 безпілотників, які атакували столицю РФ та Підмосков'я. Збито було, за повідомленнями російського видання РБК, 10 дронів. Водночас міністерство оборони РФ надає інші дані, говорячи про вісім дронів та стверджуючи, що всі їх було збито. Російські ЗМІ повідомляють про три влучання дронів у житлові будинки. DW зібрала головне, що відомо про атаку.

Куди долетіли дрони

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн у своєму Telegram-каналі у першій половині дня опублікував "первинний список" місць, де, за попередніми даними, впали збиті в Підмосков'ї безпілотники. Зокрема, падіння дронів зафіксовано в селах Ільїнське та Тимошкино в Красногорському районі, селах Роздори та Ромашково в Одинцовському районі, а також селищі Грінфілд в Істринському районі. Так, у Грінфілді, за даними російського видання "Проект", знаходиться будинок глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Якщо інформація точна і один із безпілотників було збито над підмосковним селищем Роздори, то це неподалік від резиденції президента РФ Володимира Путіна, зазначає у своєму Telegram-каналі російська журналістка Фаріда Рустамова. "Це частина Рубльовки, де знаходяться державні дачі, особисті будинки чиновників та бізнесменів. Резиденція Путіна "Ново-Огарьово" (у селі Усово) - за 10 хвилин їзди", - пише Рустамова.

Що стосується безпосередньо Москви, як повідомили у генпрокуратурі РФ, "інциденти сталися вранці 30 травня у житлових будинках на вулиці Атласова у Новій Москві, а також на вулиці Профспілковій та на Ленінському проспекті. В результаті на будинках є пошкодження".

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За повідомленнями російських ЗМІ, вибухи сталися у багатоповерхівці на вулиці Атласова; на Ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14-му поверсі, але не вибухнув; також постраждав будинок на Профспілковій вулиці, у нього зруйновано фасад та скляні елементи будівлі.

"Десь о 4:20 пролунав вибух. Це було як удар грому, тільки коротший і не такий розкотистий. Виглянули у вікно, помітили сліди на верхній частині, де технічний поверх. Спочатку не зрозуміли, подумали, що це загоряння. Наступної миті почав вибігати народ, дивитися, що відбувається", - розповів в ефірі російського телеканалу "Дождь" місцевий житель, який живе навпроти будинку в Новій Москві.

Реакція міської влади Москви

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання безпілотника, евакуювали "з метою безпеки на час роботи екстрених служб". Близько 11:20 мер повідомив, що обстеження пошкоджених будівель завершено, мешканці можуть повернутись до будинків.

"Сьогодні рано вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося", - заявив Собянін.

Паралельно повідомлялося, що у російській столиці глушать системи GPS, водії залишилися без супутникової навігації. Також Сергій Собянін повідомив про двох постраждалих, проте нікому з них не знадобилася госпіталізація. Про одну з постраждалих повідомила російська державна агенція ТАСС. За її інформацією, мешканка будинку на вулиці Атласова в Новій Москві отримала легке осколкове поранення внаслідок влучання безпілотника в будівлю. Також відомо, що у квартирі перебували її чоловік та дитина - вони не постраждали. У Слідчому комітеті РФ (СКР) повідомили, що "слідчі розслідують факти падіння безпілотних літальних апаратів на будинки в Москві" та встановлюють причетних осіб.

Реакції з Москви

У міноборони РФ прокоментували ранкову атаку безпілотників на Москву та Московську область. "Усі безпілотники противника було вражено. Три з них було пригнічено засобами радіоелектронної боротьби, втратили управління і відхилилися від намічених цілей. Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", - йдеться у повідомленні міноборони РФ у Telegram.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков атаку дронів прокоментував так: "Цілком зрозуміло, що йдеться про дії київського режиму у відповідь на вельми ефективні наші удари по одному з центрів ухвалення рішень". На запитання журналістів, звідки запустили дрони, Пєсков відповів: "Цього я не можу вам сказати. Це інформація для фахівців, для військових, для спеціальних служб. Не володію такою інформацією". Тим часом у МЗС Росії підкреслили, що Росія "залишає за собою право вжити найжорсткіших заходів" у відповідь на атаку безпілотників.

До вечора 30 травня атаку дронів на московський регіон прокоментував і президент РФ Володимир Путін. Він назвав це "спробою залякати громадян Росії" і "відповіддю Києва" на удар Росії по штабу Головного управління розвідки України "два-три дні тому". "Вони провокують нас на дзеркальні дії, подивимося, що з цим робити", - сказав Путін. Водночас російський президент не згадав про удари, яких зазнала українська столиця останніми днями. У неділю Київ зазнав наймасованішої атаки дронів від початку війни, а в понеділок Росія завдала по місту два ракетні удари.

Голова комітету з питань оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що це "інформаційна атака", розрахована на створення паніки всередині Росії. "Це стало можливим, тому що у нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів протиповітряної оборони", - додав Картаполов.

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що тепер це нова реальність, "яку належить усвідомити. Безсумнівно, диверсійно-терористичні атаки України лише наростатимуть. І необхідно кардинально посилювати заходи оборони та безпеки".

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Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив у бездіяльності міністерство оборони РФ. "Якого *** ви допускаєте приліт цих безпілотників до Москви? Те, що вони на Рубльовку летять до вас додому, та й хрін-то з ним! Нехай ваші будинки палають. А що людям звичайним робити, коли в їхні вікна врізаються безпілотники з вибуховою речовиною?" - обурився він.

Реакції з Києва

Атаку безпілотників у Москві та Підмосков'ї прокоментував в ефірі програми Breakfast Show радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте (бити. - Ред.) по дітях України, по Києву і так далі?" - сказав він, зазначивши, що для України та українців набагато важливішими є російські атаки дронів на їхню територію, зокрема, на Київ, який майже щодня зазнає ударів.

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На пряме запитання, чи має Україна відношення до атаки дронів на Москву та Підмосков'я, Подоляк відповів, що у країні "із задоволенням дивляться" на те, що відбувається, і прогнозують збільшення кількості атак, але прямого відношення до них Київ "звичайно ж, не має".