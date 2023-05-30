Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Загибла 33-річна жінка і більше 10 поранених цивільних - такими стали підсумки третьої за добу атаки по Києву, здійсненої в ніч на 30 травня. Це вже 17-та від початку місяця атака на українську столицю. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив по телебаченню, що Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога. Зброю для атак постійно змінюють, комбінуючи крилаті та балістичні ракети й дрони, а вночі агресор застосував виключно безпілотники, наголосили в КМВА.

З 31 ударного безпілотника, запущеного армією РФ по території України, цієї ночі було збито 29, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Майже всі дрони вражені на підступах до столиці та у небі Києва", - йдеться у повідомленні. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цієї ночі добре спрацювали мобільні групи ППО, які вже пристосувалися до збиття "шахедів" уночі.

Більшість постраждалих - в Голосіївському районі Києва, де уламки збитого дрона влучили в багатоповерховий будинок. У будівлі сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Мер Києва Віталій Кличко, відвідавши цей пошкоджений 24-поверховий будинок вранці, наголосив, що ймовірність повітряних атак залишається дуже високою і закликав киян не ігнорувати сигнали тривоги. "І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - пояснив київський міський голова.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у різних районах столиці зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель. Чимало автомобілів було пошкоджено в столичному Печерському районі. В Дарницькому районі падіння уламків призвело до займання будинку. У Подільському районі також зафіксували загоряння у житловому будинку. До органів влади та правоохоронців надійшли десятки повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автівок.

Пошкоджені автівки у Києві, 30 травня Фото: Roman Hrytsyna/AP Photo/picture alliance

Київ не піддається паніці

Ранок у Києві після нічної повітряної атаки почався з традиційних заторів на дорогах через велику кількість автомобілів. Метро та інший пасажирський транспорт знову був переповнений. Кияни поспішали на роботу й обмінювалися інформацією та враженнями від чергової тривожної ночі. Жінка середнього віку ділилася переживаннями з подругою: "Чого їм там не сидиться, в тій Росії? Замучили вже своїми "мопедами" (так в Україні називають іранські безпілотники через характерний гучний звук, який вони видають під час польоту. - Ред).

На одній з вулиць 30-річний чоловік, на ім'я Дмитро ніс на руках малу дитину до дитсадка. "Вона зараз, як бачите, спить, бо вночі нам спати знову не давали", - поскаржився він кореспондентові DW і запитав, яка це вже повітряна атака за травень, бо збився з рахунку. Говорячи про атаку, що була напередодні вдень, Дмитро сказав, що в садочку дітей під час тривоги заводять у підвали найближчого багатоповерхового будинку. А він сам і його дружина намагаються не ігнорувати оголошені тривоги й також рятуються в укриттях поблизу їхніх місць роботи.

"Моя дитина вже доросла, студентка ліцею. Ми відряджаємо її вночі спати у ванні", - розповіла DW жінка Лариса. Сама вона із чоловіком і старою мамою ховаються під час нічних тривог вдома у коридорі, дотримуючись "правила двох стін". "Бігати серед ночі до укриття вже набридло. Сподіваємося, що наші ППО нас збережуть", - додала вона, але поскаржилася, що її сильно лякають різкі звуки вибухів від роботи ППО.

Українська ППО збиває дрон у небі над Києвом 30 травня Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Студенти одного з київських вишів Тарас і Світлана стояли на зупинці громадського транспорту, жваво обговорюючи, як вони відзначили День Києва минулої неділі. "Тоді теж нас вночі бомбили і "мопедами", і ракетами, й ми так само як сьогодні дуже не виспалися. Але всі наші друзі вийшли на свято і ми гарно посвяткували", - розповіли вони кореспондентові DW про те, як пережили останні повітряні атаки.

Популярне укриття - метро

Найпопулярнішим укриттям для киян залишається метро. За інформацією міської адміністрації, більшість станцій залишаються відкриті вночі й там можуть знайти прихисток тисячі людей. Зокрема, напередодні, 29 травня, під час денного обстрілу Києва ракетами, в метро переховувалися понад сорок тисяч людей. Однак не всі мешканці столиці живуть поблизу метро, а бомбосховищ в місті досі бракує, нарікають кияни.

Ранок у Києві 30 травня після нічної атаки Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Охоронець одного з київських підземних паркінгів Леонід, поскаржився, що в ніч на 30 травня під час атаки дронів на його робоче місце знову проривалися люди, але він змушений їм відмовляти. "В нас бетонна плита на стелі має всього 15 сантиметрів. Я чую, як нагорі вдень діти бігають. Якщо тут будуть люди й станеться "приліт", всіх накриє так, що ніхто не виживе. Але люди цього не хочуть розуміти", - нарікає він.

Водій автівки марки Lexus, який назвався Михайлом, розповідає, що має намір вивезти свою родину якомога далі на захід України. "Через наш квартал цілий час пролітають ракети й "шахеди". Десь поруч зазвичай працює ППО, і це так гучно, що аж стіни будинку тремтять. Мої рідні вже виїжджали з Києва весною минулого року, але швидко скучили за Україною і повернулися. Я розумію, що в Україні зараз абсолютно безпечних місць нема, але хочу їх вивезти у Карпати. Бо це полювання росіян на Київ ніколи не завершиться, а дружина, її мама і наші діти дуже лякаються вибухів", - сказав Михайло.