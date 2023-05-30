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В атаці дронів на Київ є загибла: Дивилась на ППО з балкона

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
13 хв. тому

У багатоповерхівці в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як ППО збиває російські дрони, заявив мер Києва Віталій Кличко.

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У житлову висотку в Голосіївському районі Києва влучили уламки збитого російського дрона.
У житлову висотку в Голосіївському районі Києва влучили уламки збитого російського дрона.Фото: Roman Hrytsyna/AP Photo/picture alliance

Внаслідок російської атаки дронами Києва у ніч на вівторок, 30 травня, загинула 33-річна жінка.

"Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює протиповітряна оборона (ППО). Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - написав мер міста Віталій Кличко у Telegram.

На житлову 24-поверхівку в Голосіївському районі вночі впали уламки збитих "шахедів". У будинку здійнялася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. З нього евакуювали 20 мешканців. Чотири людини були травмовані. Пошуково-рятувальні роботи вже завершились.

Дані про поранених киян унаслідок нічної атаки різняться. Кличко повідомив про 11 постраждалих: шестеро отримали медичну допомогу амбулаторно, п'ятьох госпіталізували. За його словами, наразі в лікарнях міста перебувають троє людей.

Своєю чергою у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що семеро людей дістали поранення різних ступенів тяжкості. "Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок", - сказав голова КМВА Сергій Попко.

Натомість Національна поліція повідомила про дев'ятьох поранених у Києві і чотирьох у Київській області. За даними правоохоронців, пошкоджені 16 об'єктів: житлові будинки, інші споруди та цивільні автомобілі.

Нічна атака РФ на українську столицю дронами стала 17-ю з початку травня і третьою за добу.

Читайте також: Москву атакували дрони: міноборони РФ звинувачує Україну

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

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У житлову висотку в Голосіївському районі Києва влучили уламки збитого російського дрона.

В атаці дронів на Київ є загибла: Дивилась на ППО з балкона

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