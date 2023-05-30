  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Київ знову атакували: уламки влучили в багатоповерхівку

Євгенія Наконечна
5 год. тому

У багатоповерхівці в Голосіївському районі є загиблий і травмовані через потрапляння уламків російського безпілотника. Триває розбір завалів. Це 17-й удар РФ "шахедами" по столиці України в травні й третій за добу.

https://p.dw.com/p/4Rx17
Пожежа у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва внаслідок влучання уламків збитого російського дрона.
Пожежа у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва внаслідок влучання уламків збитого російського дрона.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

У ніч на вівторок, 30 травня, росіяни втретє за добу атакували Київ. Цього разу - іранськими дронами типу Shahed-136/131, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже три напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed", - ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила понад 20 безпілотників. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви в різних районах.

Читайте також: Рада погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

Триває пошуково-рятувальна операція

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на багатоквартирний житловий будинок здійнялась пожежа на останніх двох поверхах. Імовірно, зруйноване перекриття між поверхами. Одна людина загинула. Троє осіб травмовані. Триває розбір завалів. Рятувальники припускають, що під ними можуть бути люди. 20 мешканців будинку евакуювали. 

Унаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих не надходило. 

У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств. У Печерському районі зайнялися три автомобілі. У Дніпровському районі уламки впали на зелену зону.   

Машини поруч із пошкодженим внаслідок російської атаки будинком у Голосіїївському районі Києва.
Машини поруч із пошкодженим внаслідок російської атаки будинком у Голосіїївському районі Києва.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Третя російська атака на Київ за добу

За минулу добу Росія вже двічі атакувала Київ. У ніч на 29 травня РФ випустила по Україні 40 ракет і 35 дронів. Більшість збила ППО. У Києві уламки пробили дах приватного будинку. Також уламки впали в порту Одеси, спричинивши пожежу. Крім того, уламки впали на господарську будівлю у Львівській області та пошкодили трактор, що був поруч. На Хмельниччині росіяни поцілили у військовий об'єкт,  унаслідок чого були виведені з ладу п'ять літальних апаратів.

Вдень Росія випустила по Києву 11 "Іскандерів". У кількох районах впали уламки ракет, є поранений.

Читайте також: День Києва: РФ атакувала понад 40 "шахедами", є руйнування і жертви

Patriot проти "Кинджала"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибите вікно внаслідок атаки дронами Москви

Москву атакували дрони: міноборони РФ звинувачує Україну

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як працює єдиний священник ПЦУ у Краматорську?

Як працює єдиний священник ПЦУ у Краматорську?

Релігія56 хв. тому02:41 хв.

Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Економіка4 год. тому
Генрі Кіссінджер

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Політика27 травня 2023 р.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
На головну сторінку