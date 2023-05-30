Київ знову атакували: уламки влучили в багатоповерхівку

У багатоповерхівці в Голосіївському районі є загиблий і травмовані через потрапляння уламків російського безпілотника. Триває розбір завалів. Це 17-й удар РФ "шахедами" по столиці України в травні й третій за добу.

У ніч на вівторок, 30 травня, росіяни втретє за добу атакували Київ. Цього разу - іранськими дронами типу Shahed-136/131, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже три напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed", - ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила понад 20 безпілотників. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви в різних районах.

Читайте також: Рада погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

Триває пошуково-рятувальна операція

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на багатоквартирний житловий будинок здійнялась пожежа на останніх двох поверхах. Імовірно, зруйноване перекриття між поверхами. Одна людина загинула. Троє осіб травмовані. Триває розбір завалів. Рятувальники припускають, що під ними можуть бути люди. 20 мешканців будинку евакуювали.

Унаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих не надходило.

У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств. У Печерському районі зайнялися три автомобілі. У Дніпровському районі уламки впали на зелену зону.

Машини поруч із пошкодженим внаслідок російської атаки будинком у Голосіїївському районі Києва. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Третя російська атака на Київ за добу

За минулу добу Росія вже двічі атакувала Київ. У ніч на 29 травня РФ випустила по Україні 40 ракет і 35 дронів. Більшість збила ППО. У Києві уламки пробили дах приватного будинку. Також уламки впали в порту Одеси, спричинивши пожежу. Крім того, уламки впали на господарську будівлю у Львівській області та пошкодили трактор, що був поруч. На Хмельниччині росіяни поцілили у військовий об'єкт, унаслідок чого були виведені з ладу п'ять літальних апаратів.

Вдень Росія випустила по Києву 11 "Іскандерів". У кількох районах впали уламки ракет, є поранений.

Читайте також: День Києва: РФ атакувала понад 40 "шахедами", є руйнування і жертви