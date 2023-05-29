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Повітряна атака над Києвом на початку травня
Повітряна атака над Києвом на початку травняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

На Хмельниччині росіяни поцілили у військовий об'єкт

Ольга Журавльова
58 хв. тому

РФ ударила по об'єктах Хмельницької області, внаслідок чого виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

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У ніч на понеділок, 29 травня, під час масованої атаки по Україні, російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини, один із них - військовий. Про це інформує Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Яких саме - не уточнюється. "Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", - повідомляє ОВА.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

За минулу ніч Росія загалом випустила по Україні близько 40 крилатих ракет і 35 ударних дронів. Більшість збила протиповітряна оборона (ППО). Уламки впали в порту Одеси, спричинивши пожежу. Також уламки впали на господарську будівлю у Львівській області та пошкодили трактор, що був поруч.

 У Києві уламки збитого об'єкта пробили дах приватного будинку. Уражень і руйнувань інфраструктурних об'єктів чи багатоквартирних житлових будинків, як і поранених чи загиблих, немає. Це була вже 15-та російська атака на столицю України за травень.

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Топтема

Повітряна атака над Києвом на початку травня

На Хмельниччині росіяни поцілили у військовий об'єкт

Конфлікти58 хв. тому
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