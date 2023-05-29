15-та за місяць: Київ зазнав комбінованої атаки з боку РФ

Уночі Київ атакували російські дрони та ракети. ППО знищила понад 40 цілей. Є пошкодження внаслідок падіння уламків, але обійшлося без жертв.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Київ у ніч на понеділок, 29 травня, зазнав комбінованої повітряної атаки з різних напрямків, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Цієї ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила понад 40 повітряних цілей, не допустивши ударів по місту.

Внаслідок падіння уламків в Подільському районі пробило дах приватного житлового будинку. Потерпілих немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уражень і руйнувань інфраструктурних та інших об'єктів, багатоквартирних житлових будинків, як і поранених чи загиблих, немає.

Ця атака відбулася лише за 18 годин після попередньої, коли Київ атакувала рекордна кількість "шахедів", забравши життя однієї людини. Вона стала 15-ю російською атакою на українську столицю за місяць.

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