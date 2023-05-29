  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Вибух над Києвом, 28 травня
Вибух над Києвом, 28 травняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

15-та за місяць: Київ зазнав комбінованої атаки з боку РФ

Ольга Журавльова
1 год. тому

Уночі Київ атакували російські дрони та ракети. ППО знищила понад 40 цілей. Є пошкодження внаслідок падіння уламків, але обійшлося без жертв.

https://p.dw.com/p/4RvS9

Київ у ніч на понеділок, 29 травня, зазнав комбінованої повітряної атаки з різних напрямків, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Цієї ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила понад 40 повітряних цілей, не допустивши ударів по місту.

Внаслідок падіння уламків в Подільському районі пробило дах приватного житлового будинку. Потерпілих немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уражень і руйнувань інфраструктурних та інших об'єктів, багатоквартирних житлових будинків, як і поранених чи загиблих, немає.

Ця атака відбулася лише за 18 годин після попередньої, коли Київ атакувала рекордна кількість "шахедів", забравши життя однієї людини. Вона стала 15-ю російською атакою на українську столицю за місяць.

Читайте також: Рекордна атака 54 "шахедами": є пошкодження в Житомирі

Кафе "Київ" замість ресторану "Москва" в центрі Берліна

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибух над Києвом, 28 травня

15-та за місяць: Київ зазнав комбінованої атаки з боку РФ

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Генрі Кіссінджер

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Політика27 травня 2023 р.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство26 травня 2023 р.
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології26 травня 2023 р.00:58 хв.
На головну сторінку