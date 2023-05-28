День Києва: РФ атакувала понад 40 "шахедами", є загиблий

Росія здійснила вночі 14-ту за травень та наймасованішу з початку війни атаку дронами на Київ. Уламки спричинили пошкодження в трьох районах. Одна людина загинула, є поранені.

У ніч на неділю, 28 травня, росіяни атакували Київ безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили понад 40 дронів, інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю", - повідомили в КМВА.

Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Де впали уламки дронів

Наразі відомо про падіння уламків і пошкодження в трьох районах Києва.

У Голосіївському уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Займання та пожежі виникли на даху одного з торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) і на території одного з будівництв, а на території підприємства спалахнули склади готової продукції площею тисячу квадратних метрів, є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

До цього РФ атакувала Київ ракетами 26 травня.

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