  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Руйнування у Києві, 28 травня
Руйнування у Києві, 28 травняФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

День Києва: РФ атакувала понад 40 "шахедами", є загиблий

Ольга Журавльова
42 хв. тому

Росія здійснила вночі 14-ту за травень та наймасованішу з початку війни атаку дронами на Київ. Уламки спричинили пошкодження в трьох районах. Одна людина загинула, є поранені.

https://p.dw.com/p/4RuCQ

У ніч на неділю, 28 травня, росіяни атакували Київ безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили понад 40 дронів, інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю", - повідомили в КМВА.

Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Де впали уламки дронів

Наразі відомо про падіння уламків і пошкодження в трьох районах Києва.

У Голосіївському уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Займання та пожежі виникли на даху одного з торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) і на території одного з будівництв, а на території підприємства спалахнули склади готової продукції площею тисячу квадратних метрів, є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

До цього РФ атакувала Київ ракетами 26 травня.

Читайте також: Удар РФ по лікарні: в Дніпрі завершили рятувальну операцію

Віталій Кім про контрнаступ ЗСУ, західну зброю і Зеленського

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Руйнування у Києві, 28 травня

День Києва: РФ атакувала понад 40 "шахедами", є загиблий

Конфлікти42 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство26 травня 2023 р.
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології26 травня 2023 р.00:58 хв.
external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство26 травня 2023 р.28:54 хв.
На головну сторінку