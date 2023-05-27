Удар РФ по лікарні: в Дніпрі завершили рятувальну операцію

Внаслідок атаки РФ загинули двоє людей. Постраждали 32 людини, в тому числі діти. 13 осіб досі госпіталізовані. П'ятеро з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще - у трьох школах та трьох дитячих садках. Понівечений ліцей", - написав він у Telegram.
У Дніпрі в суботу оголосили день жалоби за загиблими.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.