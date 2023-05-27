Удар РФ по лікарні: в Дніпрі завершили рятувальну операцію

У Дніпрі завершили пошукову операцію і розбір завалів на місці російського ракетного удару, завданого попередньої ночі по медичному закладу. Загинули двоє людей. Постраждали 32.

40 хв. тому 40 хв. тому

40 хв. тому 40 хв. тому

Уранці в суботу, 27 травня, в Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію та розбір завалів на місці російського ракетного удару, завданого по лікарні попередньої ночі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки РФ загинули двоє людей. Постраждали 32 людини, в тому числі діти. 13 осіб досі госпіталізовані. П'ятеро з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще - у трьох школах та трьох дитячих садках. Понівечений ліцей", - написав він у Telegram.

У Дніпрі в суботу оголосили день жалоби за загиблими.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.