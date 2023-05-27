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Рятувальники на місці удару РФ по клініці в Дніпрі 26 травня 2023 року.
Рятувальники на місці удару РФ по клініці в Дніпрі 26 травня 2023 року.Фото: DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по лікарні: в Дніпрі завершили рятувальну операцію

Віолетта Чайковська
40 хв. тому

У Дніпрі завершили пошукову операцію і розбір завалів на місці російського ракетного удару, завданого попередньої ночі по медичному закладу. Загинули двоє людей. Постраждали 32.

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Уранці в суботу, 27 травня, в Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію та розбір завалів на місці російського ракетного удару, завданого по лікарні попередньої ночі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки РФ загинули двоє людей. Постраждали 32 людини, в тому числі діти. 13 осіб досі госпіталізовані. П'ятеро з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще - у трьох школах та трьох дитячих садках. Понівечений ліцей", - написав він у Telegram.

У Дніпрі в суботу оголосили день жалоби за загиблими.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Рятувальники на місці удару РФ по клініці в Дніпрі 26 травня 2023 року.

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