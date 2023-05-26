Нічний удар по Києву і Дніпру: є пошкодження

Українську столицю атакували 13-й раз за травень. У ніч на 26 травня РФ випустила ракети по Києву, усі збила ППО. Також уночі ракетами і дронами було атаковано Дніпро.

Київ у ніч на п'ятницю, 26 травня, зазнав ракетного нападу, повідомляє міська військова адміністрація.

"Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, усі цілі в повітряному просторі Києва були знищені. Потерпілих у Києві не зафіксовано.

Уламки збитих ракет виявили в двох районах столиці. В Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з ТРЦ, без займання і критичних руйнувань. На парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі. У Шевченківському районі уламок впав на приватний будинок.

Ця повітряна атака на Київ стала 13-ю за травень, інформують в КМВА.

Удар ракетами і дронами по Дніпру

Також у ніч на п'ятницю російська армія здійснила обстріл ракетами і дронами Дніпра і Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження і постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надважка ніч. Було гучно - ворог масовано атакував область ракетами і дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, також пошкоджено заправку, постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу і він лікується вдома.

Повітряні сили ЗСУ: Знищено 23 "шахеди" і 10 ракет

Як повідомили вранці в Повітряних силах ЗСУ, загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" і "Південь" було знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і 23 ударних дрони "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Як повідомлялося, минулої доби Україну атакували "шахедами", у Повітряних силах прозвітували про збиття усіх 36 дронів.

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