Пошкоджений РФ під Києвом ЗРК Patriot уже полагодили - США

Систему ППО "Патріот", яка була пошкоджена під Києвом під час ракетного удару РФ, у тому числі "Кинджалами", вже полагодили, повідомили в міноборони США.

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot, незначно пошкоджений поблизу Києва під час нещодавньої російської ракетної атаки, вже полагодили. Про це ввечері в четвер, 18 травня, журналістам повідомила заступниця речника міністерства оборони США (Пентагон) Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Одна система "Патріот" була пошкоджена, але зараз її вже полагодили та повернули, і вона робоча", - цитує її американський телеканал CNN .

17 травня міністерство оборони РФ заявило про знищення нічним ударом "гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot американського виробництва в Києві.

Джерела CNN тоді підтвердили, що одна з пускових установок могла зазнати пошкоджень, але не була знищена. США направили своїх інспекторів для перевірки системи і виявили, що пошкодження - незначні: вона функціонує, а один із найважливіших її елементів - радарний компонент - не постраждав. Необхідності знімати ЗРК з поля бою для ремонту не було.

Чи спричинила пошкодження російська ракета, чи її уламки, офіційно не уточнювалось. Водночас в Україні повідомляли, що успішно перехопили всі ракети, випущені РФ. А речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат також пояснював: Patriot має радар, який розташовується віддалено, і до восьми пускових установок, у кожній з яких є по чотири транспортно-пускових контейнери, що теж розташовані на певній відстані та забезпечують пуски ракет. "Знищити систему якимось "Кинджалом" - неможливо. Усе, що вони (росіяни. - Ред.) розповідають, я думаю, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди", - казав він.

На озброєнні України нині перебуває два комплекси Patriot, один з яких надали США, а другий - Німеччина та Нідерланди. Минулого тижня американські офіційні особи повідомили, що Росія вже атакувала ці системи гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня. Та атака була невдалою - українці успішно перехопили ракету ще до того, як вона встигла влучити в "Патріот".

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Patriot проти "Кинджала" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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