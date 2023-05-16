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Київ, 16 травня 2023 року
Сили ППО збили всі 18 російських ракет, випущених по Україні вночі 16 травняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

ППО вночі збила шість "Кинджалів" і дев'ять "Калібрів"

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Усі російські ракети, випущені по Україні у ніч на 16 травня, були збиті засобами протиповітряної оборони, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Під час масованого ракетного удару, завданого російськими військами по території України у ніч на вівторок, 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони були знищеноі усі випущені ракети, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

За даними командування, вночі близько 3.30 росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямку 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. "З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, війська РФ застосували для повітряної атаки ударні дрони типу "Shahed-136/131", а також здійснювали повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня. Усі ці повітряні цілі також було знищено, повідомили в командуванні.

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Нагадаємо, вперше збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" протиповітряній обороні України вдалося у ніч на 4 травня. Згодом стало відомо, що ціль було уражено з зенітного ракетного комплексу Patriot.

Україна показала російський "Кинджал", збитий ЗРК Patriot

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Топтема

Київ, 16 травня 2023 року

ППО вночі збила шість "Кинджалів" і дев'ять "Калібрів"

Конфлікти2 год. тому
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