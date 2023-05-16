Росія вночі знову здійснила масовану повітряну атаку на Київ

У ніч на 16 травня війська РФ атакували Київ ракетами і безпілотниками - увосьме з початку місяця. Повідомляється про трьох постраждалих.

У ніч на вівторок, 16 травня, війська РФ здійснили черговий масований повітряний напад на Київ. За інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), під час цієї атаки росіяни застосували БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу, що запускалися з різних напрямків одночасно.

"За попередньою інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена", - повідомив в Telegram голова КМВА Сергій Попко. Ця атака була винятковою за своєю щільністю, адже застосовувалася максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу, додав чиновник.

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У Києві, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там загорілося нежитлове приміщення та кілька автомобілів. У решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

За попередніми даними, які оприлюднив в Telegram мер Києва Віталій Кличко, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей. Також повідомляється, зокрема, що у Шевченківському районі уламки збитої ракети впали на територію міського зоопарку.

Це вже восьма за ліком повітряна атака на Київ з початку травня.

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що нова тактика з дедалі регулярніші удари російських безпілотників і ракет по території України є частиною нової російської повітряної кампанії, спрямованої на послаблення здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.