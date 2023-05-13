Нічна атака на Хмельниччину та Миколаїв: є поранені

У Хмельницькій області є "приліт" по об'єкту критичної інфраструктури. У Миколаєві - пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві.

58 хв. тому 58 хв. тому

58 хв. тому 58 хв. тому

У результаті російської атаки у ніч на 13 травня є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на території однієї з громад Хмельницького району за межами обласного центру.

"Пожежа триває. Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади", - повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин. Кількість постраждалих уточнюють.

В "Укрзалізниці" зазначили, що через атаку сьогодні частина поїздів курсуватиме за зміненим графіком.

Обстріл Миколаєва: пошкоджено п'ятиповерхівку

Уночі атаки зазнав також Миколаїв. За попередньою інформацією, РФ атакувала дронами, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п'ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох об'єктах, троє людей постраждали.

Як повідомляє повітряне командування "Південь", вночі на Миколаївщині збили один ударний БПЛА "Shahed-136/131".

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