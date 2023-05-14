Російські обстріли України: є загиблі та поранені

Уночі під удар "шахедів" і російських ракет потрапив Тернопіль. ЗСУ збили всі 25 запущених Росією дронів та три ракети. Також РФ обстрілює Україну з артилерії та РСЗВ.

У ніч на неділю, 14 травня, російські війська завдали по території України чергового масованого удару дронами, ракетами "Калібр" та Х-101, Х-555, Х-55. Збройні сили України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників, з яких 18 - типу Shahed, повідомив генеральний штаб ЗСУ.

Втім, наразі у ЗСУ не уточнюють кількість дронів та ракет, які атакували Україну.

Влучання у Тернополі

Внаслідок обстрілу були зафіксовані влучання в Тернополі. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), пізно ввечері суботи, внаслідок першого ракетного удару сталася пожежа у складських приміщеннях. "В результаті події травмувалися дві особи. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Другий удар прийшовся на ранок неділі. За даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, зруйновані два та пошкоджені дванадцять дачних будинків, цивільні торгові та господарські обʼєкти, а також дев'ять вантажних автомобілів. Втім, обійшлося без потерпілих.

Водночас міністерство оборони РФ відзвітувалося про нібито знищення пункту дислокації ЗСУ і місця зберігання західної зброї в Тернополі і Петропавлівці Дніпропетровської області, пише агенція "Інтерфакс". Втім, про обстріл Петропавлівки офіційних повідомлень від українських органів влади не було.

Росія цілилися в Київ та Харків

Крім того, вночі російські війська намагалися атакувати Київ за допомогою дронів, але усі вони були знищені засобами ППО, обійшлося без руйнувань та постраждалих, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, на столицю летіли дрони-розвідники для виявлення позицій ППО.

Ракетного удару вночі РФ завдала також по Харкову, попередньо з ЗРК С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок", - написав він у Telegram. Також, за його словами, ракетою С-300 вдарили по селищу Золочів, внаслідок чого у будинках вибито вікна, зруйновано два гаражі.

Зранку 14 травня росіяни продовжували обстріли Харківщини. Так, в селі Стариця Чугуївського району внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік, повідоми Синєгубов.

Обстріли Запоріжжя

На Запоріжжі окупанти зранку обстріляли з артилерії село Новояковлівку. "Ударом повністю зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка. Її вже доправлено до медичного закладу", - написав глава ОВА Юрій Малашко в Telegram. Також загорівся сільський магазин, і зазнали пошкоджень житлові будинки, додав він.

У Приморському на Запоріжжі внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню "Град" постраждали п'ятеро осіб, а також пошкоджені приватний будинок та школа. "Постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок. Також росіяни обстрілюють Приморську середню школу. Відомо, що поранення отримали троє цивільних та водій швидкої", - повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Обстріли Дніпропетровщини

Вночi росiяни обстрiляли Покровську громаду Нiкопольського району з важкої артилерiї, внаслідок чого були пошкодженi об'єкт iнфраструктури та транспортне пiдприємство.

Вдень росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району, внаслідок чого поранено двоє людей. "38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріли Херсонщини

У ніч на 14 травня РФ також атакувала міста Кізомис і Станіслав чотирма керованими авіаційними бомбами, жертв немає, повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь".

Вдень росіяни обстріляли житловий будинок у селі Республіканець Херсонської області. "Через обстріл 64-річний чоловік, котрий знаходився на власному городі, отримав смертельні поранення", - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.