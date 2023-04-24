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Руйнування в Нікополі (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance
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Нічні атаки на Україну: РФ обстріляла Нікополь і Краматорськ

Ольга Журавльова
2 год. тому

РФ активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, інформує генштаб ЗСУ. Під обстрілами важкої артилерії - Дніпропетровщина.

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У ніч на понеділок, 24 квітня, сили РФ з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Нічних обстрілів зазнав також Краматорськ Донецької області, поінформував начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську - пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки. На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці", - написав він у Telegram.

Також 23 квітня стало відомо про двох убитих цивільних у Бахмуті, ще дві людини в області дістали поранення.

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Обстріли Запоріжжя, Харківщини та Херсонщини

94 артобстріли, один ракетний та чотири авіаудари, десять атак дронами завдали минулої доби по Оріхову, Гуляйполю, Рівнопіллю і ще 17 містам та селам Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства", - написав він у Telegram уранці в понеділок.

На Харківщині окупаційні війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Масштабних руйнувань, жертв і постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Херсонської ОВА від 24 квітня, російські сили минулої доби 83 рази обстріляли мирні населені пункти. Обласний центр атакували тричі, випустивши по місту 13 снарядів. Дві людини загинули, ще шестеро дістали поранення.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 24 квітня інформує, що РФ активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. "Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попереджають в Збройних силах України.

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