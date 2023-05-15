ISW: Авіаударами РФ прагне завадити контрнаступу України

Дедалі регулярніші удари Росії по тилу мають на меті послабити здатність України до контрнаступальних дій, вважають в Інституті вивчення війни

Дедалі регулярніші удари російських безпілотників і ракет по території України, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії, спрямованої на послаблення здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні у неділю, 14 травня.

Вони порахували, що починаючи з 19 квітня російські війська провели щонайменше 10 серій ударів по всій території України, насамперед по тилових районах. У цих останніх серіях ударів російські війська використали значно менше високоточних ракет порівняно з тією кількістю, яка використовувалася для ударів по критичній інфраструктурі України, що завдавалися восени та взимку. У попередній оцінкі аналітики ISW доходили висновку, що російські війська, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет під час попередньої повітряної кампанії, і в нинішній кампанії, можливо, використовується набагато менше цих ракет, щоб зберегти обмежені запаси, що залишилися.

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Натомість російські війська тепер роблять ставку на запуск великої кількості безпілотників типу "Шахед" іранського виробництва для подолання української протиповітряної оборони. Нову російську повітряну кампанію, схоже, зосереджено на Києві і ймовірних українських військових промислових і логістичних об'єктах в глибокому тилу, вважають в ISW.

Також фахівці інституту вказують на вищу регулярність нинішніх російських ударів. Таким чином росіяни прагнуть "показати, що вони успішно стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції". У зв'язку з цим у ISW роблять висновок, що російські сили занепокоєні потенціалом України розпочати контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності російських ударів, швидше за все, загалом не суттєво обмежує українські можливості.

Нагадаємо, війська РФ здійснили масовану повітряну атаку у ніч на 14 травня. Тоді Повітряні сили Збройних сил України збили 25 безпілотників і три крилаті ракети, повідомила пресслужба повітряного командування ЗС України.

Під час цього обстрілу були зафіксовані влучання в Тернополі. Внаслідок ракетного удару було повністю зруйновано склад благодійного фонду "Світло реформації" з гуманітарною допомогою. Керівник фонду Іван Гонтар повідомив у Facebook, що знищений склад служив хабом для міжцерковної діяльності цілого регіону.

Близько опівночі 14 травня на північно-східному напрямку сили ППО знищили ще чотири російські ударні БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.