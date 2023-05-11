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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Україні потрібно більше часу для контрнаступу

Роман Губа
30 хв. тому

За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ очікують більшої кількості бронетехніки, обіцяної західними партнерами, для початку довгоочікуваного контрнаступу.

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Президент України Володимир Зеленський каже, що для підготовки очікуваного контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) потрібно більше часу. Зокрема, українські військові очікують надходження обіцяної бронетехніки від західних партнерів. Про це він повідомив в інтерв'ю суспільним мовникам - членам Eurovision News.

"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу", - цитує його британський суспільний мовник BBC.

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Зеленський: Україна переможе до виборів у США

В інтерв'ю Зеленський зазначив, що західні санкції виснажують запаси російської оборонної промисловості, однак зауважив, що РФ вдалося знайти способи обходу деяких заходів, у зв'язку з чим закликав партнерів націлитися на тих, хто допомагає Росії оминати заборони.

Він також відкинув побоювання щодо можливої втрати підтримки з боку США, якщо чинний президент країни Джо Байден не буде переобраний. Він зауважив, що Україна має підтримку обох партій у Конгресі та висловив сподівання, що до президентських виборів у США Україна переможе у війні, розв'язаній проти нею Росією.

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Зеленський: Атаці на Кремль не повірили навіть пропагандисти РФ

Зеленський також вкотре заперечив, що Україна має стосунок до атаки дронів на Кремль. На його думку, "удар" могла організувати сама Росія заради виправдання нападу на Україну.

"Вони постійно шукають чогось, що звучало б як виправдання, кажучи: "Ви робите це з нами, тому ми робимо це з вами". Але це не спрацювало. Навіть для їхньої внутрішньої аудиторії це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти в це не повірили. Тому що це виглядало дуже, дуже штучно", - сказав він.

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Зеленський: Україні потрібно більше часу для контрнаступу

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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Україні потрібно більше часу для контрнаступу

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