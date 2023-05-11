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Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп відмовився називати Путіна воєнним злочинцем

Роман Губа
2 год. тому

Експрезидент США Дональд Трамп не захотів говорити, чиєї перемоги очікує у війні - України чи Росії. При цьому він пообіцяв зупинити її, якщо переможе на виборах.

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Колишній президент США Дональд Трамп не став відповідати на питання, чиєї перемоги у війні він би бажав - України чи Росії.

"Я не думаю про перемогу і поразку. Я думаю про врегулювання. Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають. Росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати", - сказав Трамп під час дебатів на телеканалі CNN ввечері в середу, 10 травня, за американським часом, і вкотре заявив, що зумів би досягнути цього "за 24 години", але "для цього потрібна президентська влада".

Трамп також відмовився відповісти, чи вважає президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. "Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб це припинилось (...) Це те, що можна буде обговорювати пізніше", - сказав він.

Водночас Трамп назвав вторгнення Росії в Україну "помилкою Путіна" і вчергове заявив, що якби він був президентом США - цього не трапилось би.

Нагадаємо, Трамп уже висунув свою кандидатуру на вибори президента США 2024 року.

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