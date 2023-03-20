Ордер Путіну: Росія завела справу на прокурора і суддів МКС

У Росії порушили кримінальну справу щодо прокурора Каріма Хана та суддів МКС, які видали ордер на арешт Володимира Путіна.

Слідчий комітет РФ порушив справу щодо прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) після ордерів на арешт президента Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Про це йдеться на сайті російського слідкому в понеділок, 20 березня.

У провадженні росіян фігурує прокурор МКС Карім Хан, який запросив ордери, а також судді Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса, які видали ці ордери.

На думку російського відомства, у діях прокурора та суддів МКС містяться ознаки злочинів, передбачених низкою статей кримінального кодексу РФ, зокрема,"притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності", "завідомо незаконне взяття під варту", а також "підготовка до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

У СК РФ стверджують, що підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Путіна і Львової-Юєлової немає.

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Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС

У Кремлі стверджують, що "спокійно" поставилися до видачі МКС ордера на арешт Путіна, водночас вважаючи це рішення "ворожим проявом" щодо РФ. Про це у понеділок заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країна може завдати ракетного удару по будівлі МКС у Гаазі після ордеру на арешт Путіна. "На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", - написав він у Telegram.

Медведєв вважає, що такий удар не стане приводом для початку війни, адже він не буде нанесений по "населенню країни НАТО". "Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, товариші судді, уважно дивіться у небо", - попередив росіянин.

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Довічний ордер через депортацію дітей

17 березня МКС у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію, яка триває щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Видача МКС ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину і в 123 країнах світу їх зобов'язані заарештувати. Зокрема, у ПАР, куди російський президент має поїхати цього року, заявили, що усвідомлюють свої юридичні зобов'язання щодо Путіна.

Прокурор Хан заявив, що згадані ордери на арешт видані Путіну та Львовій-Бєловій довічно, повідомляє BBC Radio 4.