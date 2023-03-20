Ордер Путіну: Росія завела справу на прокурора і суддів МКС

У провадженні росіян фігурує прокурор МКС Карім Хан, який запросив ордери, а також судді Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса, які видали ці ордери.
На думку російського відомства, у діях прокурора та суддів МКС містяться ознаки злочинів, передбачених низкою статей кримінального кодексу РФ, зокрема,"притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності", "завідомо незаконне взяття під варту", а також "підготовка до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".
У СК РФ стверджують, що підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Путіна і Львової-Юєлової немає.
У Кремлі стверджують, що "спокійно" поставилися до видачі МКС ордера на арешт Путіна, водночас вважаючи це рішення "ворожим проявом" щодо РФ. Про це у понеділок заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країна може завдати ракетного удару по будівлі МКС у Гаазі після ордеру на арешт Путіна. "На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", - написав він у Telegram.
Медведєв вважає, що такий удар не стане приводом для початку війни, адже він не буде нанесений по "населенню країни НАТО". "Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, товариші судді, уважно дивіться у небо", - попередив росіянин.
17 березня МКС у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію, яка триває щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Видача МКС ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину і в 123 країнах світу їх зобов'язані заарештувати. Зокрема, у ПАР, куди російський президент має поїхати цього року, заявили, що усвідомлюють свої юридичні зобов'язання щодо Путіна.