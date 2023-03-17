МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей

Суд в Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також Уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію.

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду (МКС) У п'ятницю, 17 березня, видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Про це повідомляється на сайті МКС.

Суд вважає їх обох особами, що, імовірно, відповідальні за скоєння воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

"Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям", - йдеться у повідомленні суду.

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Там також зазначається, що ордери на арешт вважаються таємними "з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування". Водночас з огляду на те, що ці злочини тривають, а поінформованість громадськості про ордери може сприяти їх подальшому запобіганню, у МКС вирішили публічно розкрити існування ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і види відповідальності.

Костін: Путін - офіційний підозрюваний

Видача МКС ордерів на арешт Путіна на Львової-Бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, пояснив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", - написав він у Facebook.

Костін зазначив, що Офіс генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів щодо насильницької депортації дітей. Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою, наголосив Костін.

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У РФ заявили про нікчемність ордерів

У РФ вже відреагували на видачу ордерів Путіну та Львовій-Бєловій, назвавши їх "юридично нікчемними". "Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань за ним не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - написала речниця МЗС РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі.

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