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Лідер Китаю Сі Цзіньпінь (праворуч) і президент Росії Володимир Путін (ліворуч)
Китай закликав Міжнародний кримінальний суд поважати імунітет глав держав після ордеру на арешт ПутінаФото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance
ПолітикаКитай

"Подвійні стандарти": реакція Китаю на ордер на арешт Путіна

Степан Смишляєв
29 хв. тому

У Пекіні вважають, що МКС повинен поважати імунітет глав держав та "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції".

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Китай закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав після того, як трибунал видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах, повідомила у понеділок, 20 березня, агенція AFP.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що МКС повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції", а також "уникати політизації та подвійних стандартів".  

Китай і Росія не визнають юрисдикцію МКС

Після того, як 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Китай, так само як Росія і США не ратифікував цей документ.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) вже запевнив, що в його країні Путіна заарештують, якщо він приїде. У Південно-Африканській Республіці (ПАР), куди Путін може приїхати у серпні на 15-й саміт БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов'язання".

Лідер КНР їде до Москви

У понеділок до Москви має прибути лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Він має провести переговори з Путіним. Очікується, що значна увага на переговорах буде приділена війні Росії проти України.

"Дві сторони практикуватимуть справжню багатосторонність, сприятимуть демократії в міжнародних відносинах, створюватимуть багатополярний світ, покращуватимуть глобальне управління та сприятимуть світовому розвитку та прогресу", - сказав Ван на брифінгу в понеділок, коментуючи візит китайського лідера до столиці країни-агресорки.

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні?

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