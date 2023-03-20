"Подвійні стандарти": реакція Китаю на ордер на арешт Путіна
Степан Смишляєв
29 хв. тому
У Пекіні вважають, що МКС повинен поважати імунітет глав держав та "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції".
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Китай закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав після того, як трибунал видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах, повідомила у понеділок, 20 березня, агенція AFP.
Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що МКС повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції", а також "уникати політизації та подвійних стандартів".
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Після того, як 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Китай, так само як Росія і США не ратифікував цей документ.
"Дві сторони практикуватимуть справжню багатосторонність, сприятимуть демократії в міжнародних відносинах, створюватимуть багатополярний світ, покращуватимуть глобальне управління та сприятимуть світовому розвитку та прогресу", - сказав Ван на брифінгу в понеділок, коментуючи візит китайського лідера до столиці країни-агресорки.
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