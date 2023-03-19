У ФРН Путіна очікуватиме арешт - міністр юстиції

За словами міністра, Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його МКС відповідно до ордера на арешт, про який було оголошено 17 березня. На думку міністра, вже найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію суду, з відповідним проханням.
"Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - сказав Бушманн журналістам видання.
"Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер 18 березня, під час візиту до Токіо. "Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів", - зазначив Шольц під час спільної з прем'єр-міністром Японії пресконференції.
Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення МКС для Москви не мають жодного значення. "Росія не є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не має зобов'язань щодо нього", - написала вона в Telegram.
Наразі країн, які ратифікували статут, - 123. Серед них - 33 країни Африки, 19 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 28 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 22 країна Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада.