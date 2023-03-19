У ФРН Путіна очікуватиме арешт - міністр юстиції

За словами міністра юстиції ФРН, німецькі правоохоронці будуть зобов'язані затримати Володимира Путіна і передати його МКС відповідно до ордера на арешт, якщо президент РФ прибуде на територію країни.

Німеччина виконає рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо арешту Володимира Путіна, якщо російський президент прибуде на територію країни. Про це сказав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, цитати з якого було оприлюднено на сайті bild.de в суботу ввечері, 18 березня.

За словами міністра, Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його МКС відповідно до ордера на арешт, про який було оголошено 17 березня. На думку міністра, вже найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію суду, з відповідним проханням.

"Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - сказав Бушманн журналістам видання.

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Шольц привітав ордер МКС

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав рішення МКС щодо видачі ордера на арешт Путіна через депортацію українських дітей до Росії.

"Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер 18 березня, під час візиту до Токіо. "Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів", - зазначив Шольц під час спільної з прем'єр-міністром Японії пресконференції.

Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення МКС для Москви не мають жодного значення. "Росія не є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не має зобов'язань щодо нього", - написала вона в Telegram.

Наразі країн, які ратифікували статут, - 123. Серед них - 33 країни Африки, 19 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 28 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 22 країна Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада.