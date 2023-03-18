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Олаф Шольц і Кісіда Фуміо на пресконференції у Токіо 18 березня
Олаф Шольц і Кісіда Фуміо на пресконференції у Токіо 18 березняФото: Nicolas Datiche/REUTERS
КонфліктиНімеччина

Шольц привітав ордер МКС на арешт Путіна

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом. "Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом. "Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер у суботу, 18 березня, під час візиту до Токіо, цитує агентство AFP. "Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів", - зазначив Шольц під час спільної з прем'єр-міністром Японії пресконференції, передає dpa. Водночас, як сказав очільник японського уряду Кісіда Фуміо, ордер є "першим конкретним кроком". Він також зазначив, що Японія уважно стежитиме за розслідуванням.  

Раніше президент США Джо Байден заявив, що видача Путіну ордера на арешт у Гаазі виправдана, оскільки російський президент "явно вчинив воєнні злочини". 

"Історичне рішення"

Президент України Володимир Зеленський напередодні увечері назвав рішення МКС історичним і таким, з якого "почнеться історична відповідальність". "Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - заявив він у вечірньому відеозверненні 17 березня.

Читайте також: Захід вітає рішення МКС про ордер на арешт Путіна

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в дописі у Telegram назвав видачу ордера на арешт Володимиру Путіну та уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львові-Бєловій "лише початком". Він зазначив, що таке рішення МКС "означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут".

Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення МКС для Москви не мають жодного значення. "Росія не є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не має зобов'язань щодо нього", - написала вона в Telegram. 

Наразі країн, які ратифікували статут, - 123. Серед них - 33 країни Африки, 19 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 28 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 22 країна Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада.

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні?

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