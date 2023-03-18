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Джо БайденФото: Saul Loeb/AFP
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Джо Байден: Путін явно вчинив воєнні злочини

Тетяна Кирилюк
4 год. тому

Президент США Джо Байден заявив, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна виправдана.

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Президент США Джо Байден у п'ятницю, 17 березня заявив, що Володимир Путін "явно вчинив воєнні злочини", і видача Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на його арешт виправдана. "Однак проблема в тому, що це визнається не в усьому світі, зокрема не визнається у нас. Але я думаю, це дуже сильна заява", - цитує відповідь Байдена журналістам агентство Reuters.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, промовляючи ввечері того ж дня в ефірі телеканалу CNN, ухильно відповів на запитання про те, чи можуть заарештувати Путіна згідно з ордером МКС, якщо він прибуде до Сполучених Штатів. Кірбі сказав, що в будь-якому разі вважає такий візит президента РФ "малоймовірним", передає агенція dpa.

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Євросоюз про рішення МКС

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель напередодні заявив, що видача ордера на арешту Путіну за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності.

"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності не може бути", - написав Боррель у Twitter.

Зеленський: Почнеться історична відповідальність

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МКС історичним, таким, з якого "почнеться історична відповідальність". "Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - заявив він у вечірньому відеозверненні 17 березня.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в дописі у Telegram назвав видачу ордера на арешт Володимиру Путіну та уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львові-Бєловій "лише початком". Він зазначив, що таке рішення МКС "означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут".

Наразі разі таких країн - 123. Серед них - 33 країни Африки, 19 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 28 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 22 країна Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада. 

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