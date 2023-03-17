Захід вітає рішення МКС про ордер на арешт Путіна

Крок з видачі ордера на арешт Путіна привітали в ЄС, зокрема, в Латвії, Чехії, Естонії, Франції та Польщі. Західні лідери наголошують на неминучості відповідальності за воєнні злочини.
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Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності, заявив у п'ятницю, 17 березня, Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності не може бути", - написав Боррель у Twitter.
Привітав рішення МКС і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. "Путін, безсумнівно, відповідальний за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна", - написав чеський міністр закордонних справ.
"МКС надіслав історичний сигнал"
Водночас прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що своїм рішенням МКС надіслав історичний сигнал – "всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів". Вона рішення МКС це "ще одним кроком до судного дня".
"Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", - написала Каллас у Twitter.
У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що рішення МКС "стане знаковою віхою". "Ніхто з відповідальних за злочини, скоєні Росією в Україні, незалежно від їхнього статусу, не повинен уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.
На неможливості безкарності для порушників міжнародного права наголосив і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкявічс в дописі у Twitter.
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав судити Путіна як воєнного злочинця, разом з тими, хто прямо чи опосередковано веде варварську війну. "Володимир Путін стоїть на чолі цієї машини, і його слід судити як воєнного злочинця разом з тими, хто прямо чи опосередковано веде варварську війну", - сказав Мюллер державному інформаційному агентству PAP, цитує Reuters.
Зеленський про рішення МКС: Почнеться історична відповідальність
Президент України Володимир Зеленський подякував МКС та "усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість". "Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - заявив він у відеозверненні. Рішення МКС президент України назвав історичним, таким, з якого "почнеться історична відповідальність".
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в дописі у Telegram назвав видачу ордера на арешт Володимиру Путіну та Уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львові-Бєловій "лише початком".
Він зазначив, що таке рішення МКС "означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут". Наразі таких країн – 122. Серед них – 34 країни Африки, 18 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 27 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 21 країна Західної Європи, а також Австралія, Андорра, Нова Зеландія та Канада.
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення МКС "вагомий крок до справедливості". "Очільник держави-терориста має обов'язково постати в суді та відповісти за всі скоєні злочини проти України", - зазначив він в дописі у Telegram.
Між тим речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ордер на арешт Путіна "нікчемним" та нагадав, що РФ не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, повідомлє російська агенція ТАСС.