Захід вітає рішення МКС про ордер на арешт Путіна

Крок з видачі ордера на арешт Путіна привітали в ЄС, зокрема, в Латвії, Чехії, Естонії, Франції та Польщі. Західні лідери наголошують на неминучості відповідальності за воєнні злочини.

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності, заявив у п'ятницю, 17 березня, Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності не може бути", - написав Боррель у Twitter.

Привітав рішення МКС і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. "Путін, безсумнівно, відповідальний за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна", - написав чеський міністр закордонних справ.

"МКС надіслав історичний сигнал"

Водночас прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що своїм рішенням МКС надіслав історичний сигнал – "всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів". Вона рішення МКС це "ще одним кроком до судного дня".

"Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", - написала Каллас у Twitter.

У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що рішення МКС "стане знаковою віхою". "Ніхто з відповідальних за злочини, скоєні Росією в Україні, незалежно від їхнього статусу, не повинен уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

На неможливості безкарності для порушників міжнародного права наголосив і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкявічс в дописі у Twitter.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав судити Путіна як воєнного злочинця, разом з тими, хто прямо чи опосередковано веде варварську війну. "Володимир Путін стоїть на чолі цієї машини, і його слід судити як воєнного злочинця разом з тими, хто прямо чи опосередковано веде варварську війну", - сказав Мюллер державному інформаційному агентству PAP, цитує Reuters.

Зеленський про рішення МКС: Почнеться історична відповідальність

Президент України Володимир Зеленський подякував МКС та "усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість". "Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - заявив він у відеозверненні. Рішення МКС президент України назвав історичним, таким, з якого "почнеться історична відповідальність".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в дописі у Telegram назвав видачу ордера на арешт Володимиру Путіну та Уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львові-Бєловій "лише початком".

Він зазначив, що таке рішення МКС "означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут". Наразі таких країн – 122. Серед них – 34 країни Африки, 18 країн Азії, 18 країн Східної Європи, 27 країн Латинської Америки та Карибського басейну, 21 країна Західної Європи, а також Австралія, Андорра, Нова Зеландія та Канада.

Читайте також: У Гаазі створять Центр розслідування злочину агресії РФ

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення МКС "вагомий крок до справедливості". "Очільник держави-терориста має обов'язково постати в суді та відповісти за всі скоєні злочини проти України", - зазначив він в дописі у Telegram.

Між тим речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ордер на арешт Путіна "нікчемним" та нагадав, що РФ не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, повідомлє російська агенція ТАСС.

Читайте також: Як неурядові організації допомагають розслідувати воєнні злочини армії РФ