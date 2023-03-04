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У Бучі на Київщині після деокупаціїФото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Гаазі створять Центр розслідування злочину агресії РФ

Ігор Бурдига | Олександр Куницький
4 год. тому

Угоду про створення міжнародного центру підписали генеральні прокурори країн, що входять до Спільної слідчої групи. Центр має запрацювати у липні 2023 року.

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Генеральні прокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали у суботу, 4 березня, угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії Росії. Документ завізували після координаційного засідання прокурорів JIT, яке відбулося під час проведення міжнародної конференції "Об'єднані заради перемоги" у Львові.

За словами генпрокурора України Андрій Костіна, передбачається, що у Центрі працюватимуть прокурори, які збиратимуть докази злочину агресії. Офіс генпрокурора має намір надати прокурорам Центру у Гаазі докази вчинення злочину агресії, які уже накопичилися у відомстві.

Попередньо планується, що центр запрацює у липні 2023 року.

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Костін: До трибуналу застосують процедури МКС

Щодо створення і роботи трибуналу щодо злочину агресії Росії міжнародні партнери пропонують застосовувати процедури Міжнародного кримінального суду (МКС), зазначив Костін. Він переконаний, що це підвищить довіру до результатів роботи трибуналу. "Головна мета створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії - це притягнення до відповідальності вищого військового і політичного керівництва країни агресора, від Путіна і закінчуючи його найближчим оточенням", - сказав генпрокурор.

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Він уточнив, що за національним законодавством будь-якої країни президент будь-якої іншої країни, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ мають персональний імунітет від кримінального переслідування. "Тому для того, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочин агресії, ми маємо застосувати саме міжнародний механізм, який буде заснований на нормах міжнародного права, а не українського національного законодавства. Тому і будь-які моделі, які передбачають гібридний склад цього трибуналу, застосування українського права, не досягнуть мети, того, на що чекає весь український народ - притягнення Путіна і його оточення до кримінальної відповідальності за агресію", - заявив український генпрокурор.

Він зазначив, що під час міжнародної конференції партнери України висловили свою підтримку в питанні моделі створення трибуналу. "Те, що ми чуємо зараз - це рекомендації застосувати для такого трибуналу процедури, які застосовує Міжнародний кримінальний суд. Це додасть довіри процедурам, які застосовуються в цьому трибуналі, і, відповідно, і результату трибуналу будуть довіряти в усьому світі", - сказав генпрокурор.

"Ми розуміємо, що цей трибунал має бути створений саме на міжнародному рівні, може бути дві моделі: багатосторонній міжнародний договір... або ж це може бути угода між ООН і Україною", - наголосив Костін.

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