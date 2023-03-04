У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Юристи-міжнародники, прокурори, адвокати, судді та правозахисники зібрались у Львові на конференцію United for Justice, щоби впродовж трьох днів обговорити можливі шляхи притягнення до відповідальності Російської Федерації за агресію проти України.

"Світ потребує реального втілення верховенства права, яке вбереже людство від права сили. Будь-яка помста не здатна зробити того, що може зробити право (...) Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності у тих, хто здатен розпочинати терористичні війни", - зазначив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи захід ввечері п'ятниці, 3 березня.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що нині не існує механізмів притягнення до відповідальності саме керівництва російської держави за злочин агресії - вторгнення в Україну. Почати їх розробляти - одне з завдань конференції.

Володимир Зеленський на United for Justice Фото: Igor Burdyga/DW

Угода з Міжнародним кримінальним судом

Того ж дня український уряд схвалив меморандум між Україною та Міжнародним кримінальним судом (МКС), повідомив Костін. Угода дозволить відкрити в Україні офіс МКС задля ефективнішої співпраці для збору доказів воєнних злочинів.

"Ми бачимо багато заяв про різні порушення: катування військовополонених, звинувачення в сексуальних і гендерних злочинах, у цілеспрямованих обстрілах (...) Ми документуємо свідчення, збираємо докази, але доказів забагато не буває", - зазначив прокурор МКС Карім Хан, який також виступав на відкритті конференції.

Прокурор МКС Карім Хан Фото: Igor Burdyga/DW

Костін висловив надію, що Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, створення якого проанонсували в лютому, розпочне роботу в Гаазі вже цього літа.

Читайте також: У Гаазі створюють реєстр збитків від війни в Україні

Міжнародний трибунал для Путіна...

З дня повномасштабного вторгнення РФ і до 4 березня 2023 року українські правоохоронці зафіксували вже понад 72600 воєнних злочинів. "Утім ми не можемо наразі достовірно спрогнозувати, яку кількість ми виявимо після вигнання окупантів з усіх територій", - зазначив Зеленський.

Та основний злочин - факт агресії РФ проти України - на його думку, нині є очевидним, хоч і не має механізмів покарання. Для вирішення цієї колізії Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй має створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії, вважає український президент.

"Все що для цього потрібно - це політична воля. - погодився президент Латвії Егілс Левітс, який понад 20 років пропрацював у міжнародних судах. - Воля Європи, західного світу росте, проте ми повинні залучити до процесу увесь світ".

Президент Латвії Егілс Левітс Фото: Igor Burdyga/DW

Читайте також: Єрмак про спецтрибунал для РФ: Уже обговорюємо конкретні механізми

... Чи гібридний трибунал?

У своєму виступі він описав кілька можливих варіантів засудження російської агресії, в тому числі через так званий гібридний трибунал, який розглядатиме міжнародний злочин у межах української правової системи.

В офісах Зеленського та Костіна раніше називали ідею гібридного трибуналу неприпустимою, оскільки він не гарантує зняття імунітету з вищого керівництва РФ, зокрема з президента Володимира Путіна та прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Генпрокурор України Андрій Костін і єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (у центрі) Фото: Igor Burdyga/DW

Попри це, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, відповідаючи на питання журналістів, підтвердив, що формат гібридного трибуналу досі обговорюється, а на підтримку проєкту резолюції щодо створення міжнародного трибуналу нині вдалося зібрати голоси лише 29 країн. "Складність в тому, що війна і досі триває. Але здається, це вперше в історії, ми всі обговорюємо шляхи розслідування злочинну воєнної агресії ще під час війни", - зазначив єврокомісар.

Український генпрокурор назвав це "спільним досягненням". "Рік тому світ дискутував про те, чи Україна вистоїть. Сьогодні ми тут у Львові дискутуємо над форматом трибуналу для Путіна. Вважаю це беззаперечним прогресом", - зазначив Костін у своєму виступі.