  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки російських ударів у Харкові
Наслідки російських ударів у Харкові (фото - ілюстративне)Фото: DW
КонфліктиУкраїна

У Гаазі створюють реєстр збитків від війни в Україні

Роман Губа
14 хв. тому

Реєстр збитків від війни РФ проти України запрацює в Гаазі до липня 2023 року. "Існує лише одне місце, куди може піти чек", - наголосили в уряді Нідерландів.

https://p.dw.com/p/4NfQw

У Нідерландах створять міжнародний реєстр збитків від війни Росії проти України. Нова організація запрацює у Гаазі в першій половині нинішнього року. Відповідне рішення нідерландський уряд ухвалив у п'ятницю, 17 лютого, повідомляє місцеве видання RD.

За словами міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстри, основу для появи органу заклала Організація Об'єднаних Націй у листопаді 2022 року, коли схвалила резолюцію про створення механізму компенсації збитків для України. "ООН тоді сказала: ми повинні почати записувати в якомусь місці, наскільки великою є шкода, щоб пізніше ми могли стягнути її з росіян", - нагадав міністр.

За його словами, орган чекає "неймовірний обсяг роботи". "Росія несе відповідальність. Існує лише одне місце, куди може піти чек", - наголосив він.

Новину про створення реєстру вже прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин", - написав він у Telegram.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Напередодні в Європейському Союзі оголосили, що в липні у Гаазі запрацює міжнародний центр з розслідування злочину агресії Росії проти України. Як зазначає RD, його робота може призвести до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Нідерланди вже висловили готовність стати приймаючою країною для такого трибуналу.

Сьогодні з візитом у Києві перебуває прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він обговорив перспективи створення такого трибуналу.

"Нідерланди стали лідером міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ. Ми обговорили перспективи створення спецтрибуналу в Гаазі щодо злочину російської агресії. І очікуємо відкриття відповідного офісу, створення репараційного механізму", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Рютте.

Читайте також: Єрмак про спецтрибунал для РФ: Уже обговорюємо конкретні механізми

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини?

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

17 лютого відкрилась 59-та Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме до 19 лютого.

Відкрилась Мюнхенська конференція: головна тема - Україна

Політика3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ярмарок вакансій для українських біженців у Берліні

Українців у ФРН побільшало в сім разів: як бути з біженцями?

Українців у ФРН побільшало в сім разів: як бути з біженцями?

Суспільство6 год. тому
Пункт пропуску Медика на польсько-українському кордоні

Український експорт до ЄС: розквіт посеред війни

Український експорт до ЄС: розквіт посеред війни

Економіка6 год. тому
Виноробний регіон Сент-Емільйон визнано об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Економіка8 год. тому
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Природа й екологія16 лютого 2023 р.
У Берліні відкривається Берлінале-2023

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Культура16 лютого 2023 р.
Олеся Мельниченко провела вісім місяців у російському полоні

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Суспільство16 лютого 2023 р.
На головну сторінку